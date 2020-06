Ultimo giorno di scuola: si al saluto tra studenti e docenti

Per l’ultimo giorno di scuola sarà possibile un saluto tra studenti e docenti. L’ok da parte del Comitato Tecnico Scientifico.

Una notizia che verrà accolta bene da molti studenti che potranno salutare i loro amici ed i loro insegnanti. La viceministra dell’Istruzione, Anna Ascani lo ha annunciato sulla sua pagina Facebook. Un modo per “chiudere più serenamente quest’anno”.

Previsto un saluto per l’ultimo giorno di scuola: sempre facendo attenzione alle misure di sicurezza

Qualche giorno fa avevamo parlato di un Sindaco che stava cercando di organizzarsi affinché gli studenti del suo Paese potessero incontrarsi di persona per salutarsi, il tutto sempre rispettando le regole per evitare i contagi.

Adesso, sulla pagina Facebook della viceministra dell’Istruzione, Anna Ascani, il via libera anche da parte del Comitato Tecnico Scientifico. Verranno consentiti gli incontri tra studenti e docenti per salutarsi per un ultimo giorno di “scuola”: “Purché siano all’aperto e nel pieno rispetto dei divieti di assembramento e delle regole di distanziamento e di protezione individuale. Sono contenta. E spero che iniziative del genere vengano organizzate, in piena sicurezza, anche oltre la data prevista per la fine delle lezioni, come si sta facendo in diversi comuni”.

Anche se non potrà mai sostituire quello che è stato perso, “è una piccola cosa, ma può servire agli studenti a chiudere più serenamente un anno che dal punto di vista delle relazioni è rimasto sospeso. Questo vale soprattutto per i bambini e i ragazzi che cambieranno scuola, compagni e insegnanti, passando dalla scuola dell’infanzia alla primaria, dalla quinta elementare alla prima media o dalla terza media al primo superiore. E per quelli che concluderanno il percorso scolastico con l’Esame di Stato”.

Ha poi informato che stano lavorando per garantire un ritorno a settembre con la “scuola in presenza ed in sicurezza”.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa notizia? Vi sembra una bella iniziativa?

