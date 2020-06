“Spero di dare coraggio alle donne”: le parole di Fiona May | FOTO

La campionessa Fiona May ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair in cui parla della sua vita, di come ha affrontato i vari ostacoli da sportiva e da donna.

Fiona May è una grande campionessa che, durante la sua vita, ha affrontato molte sfide, ora si è ritirata da tempo ed è diventata un’attrice e modello di bellezza contemporanea per il noto brand Yves Roche. Ecco che cosa ha raccontato nel corso di un’intervista con Vanity Fair.

LEGGI ANCHE > BELLEZZA AUTENTICA: INSEGNAMOLO ALLE NOSTRE FIGLIE PRIMA DELLA PUBBLICITA’

La campionessa Fiona May parla della sua vita

Fiona May è cittadina inglese, ma anche italiana dopo il matrimonio con Gianni Iapichino, suo ex marito, da cui ha avuto due figlie: Anastasia di 11 anni e Larissa di 17. La sua carriera come sportiva è iniziata quando la sua insegnante di educazione fisica si è accorta che saltava 5 metri e mezzo, consigliandole di entraprendere il percorso agonistico. “Il mio percorso è stato faticoso perché ho dovuto studiare mentre facevo sport in un periodo in cui chi aveva una vita agonistica non aveva supporto né negli studi né nello sport“. Per questo motivo lei avrebbe voluto creare un liceo sportivo, con più allenatrici donne e il coach mentale. Mentre muoveva i suoi primi passi nel mondo dell’agonismo, studiava economia e commercio, per avere un piano B in caso la carriera sportiva non fosse andata in porto.

LEGGI ANCHE > DONNE, BASTA STEREOTIPI, LA BELLEZZA NON è UNA SOLA (FOTO & VIDEO)

Quando le chiedono cosa le abbia dato lo sport lei risponde: “disciplina, capacità di essere al 100%, rispetto per gli altri, impegno a fare le cose senza usare scorciatoie. Non bisogna avere paura del fallimento: aiuta a imparare“. Anche lei però, come tutti, ha dovuto affrontare dei fallimenti. Una volta è stata bocciata a scuola e un’insegnante le ha detto che non aveva il cervello per studiare. I genitori però l’hanno incoraggiata a scegliere la sua strada. “È questo che insegno alle mie figlie: a non rinunciare mai ai propri sogni”. L’ex campionessa è stata scelta come modello di bellezza per Yves Rocher, grazie alla sua forza e alla sua tenacia. A questo proposito la May commenta: “per fortuna oggi bellezza può significare qualsiasi cosa”. L’atleta ha sottolineato che, fortunatamente, sempre più spesso simbolo di bellezza sono donne vere, con problemi di tutti i giorni, come lei che ha superato un divorzio ed è andata avanti grazie anche all’aiuto della madre e delle amiche.

“Spero di potere dare coraggio alle donne. Non siamo tutti perfetti e va bene così, che mondo sarebbe se fossimo tutti uguali?” ha aggiunto. Lei stessa, in gioventù ha dovuto affrontare bullismo, razzismo e body shaming, ha risolto confrontandosi a testa alta con chi la insultava e consiglia di fare lo stesso alle sue figlie “alle mie ragazze dico sempre di guardare le persone negli occhi e quando non c’è giustizia di non aver paura, basta dire le cose con calma e con educazione e se non succede nulla andare via”. Unimamme, cosa ne pensate delle sue parole riportate su Vanity Fair?

LEGGI ANCHE > UNA RAGAZZA CON LA SINDROME DI DOWN SOGNA DI DIVENTARE MODELLA E ABBATTERE GLI STEREOTIPI (foto)

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.