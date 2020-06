Meteo del weekend del 6-7 giugno in Italia: che tempo farà, le previsioni e la mappa interattiva.

È arrivato un altro weekend, unimamme, il primo di giugno e il primo di un nuovo passaggio dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus, quello in cui finalmente possiamo spostarci tra le regioni italiane dopo che è venuto meno il divieto il 3 giugno. Scopriamo che tempo farà questo weekend, se il clima sarà favorevole a passeggiate nella natura, giornate al mare o gite fuori porta.

Meteo del weekend del 6-7 giugno in Italia

La parte finale della prima settimana di giugno è stata investita da una ondata di maltempo al Nord e su parte del Centro Italia, con piogge intense e temporali anche localmente forti e grandinate. Le piogge e i temporali che hanno interessato soprattutto il Nord Italia si estenderanno al Centro e raggiungeranno anche il Sud nella giornata di venerdì 5 giugno, che sarà caratterizzata dal maltempo. Con il trascorrere delle ore, il tempo migliorerà al Nord, soprattutto sulle regioni occidentali, con schiarite che lasceranno spazio a cieli soleggiati o parzialmente nuvolosi. Nella seconda parte della giornata, il maltempo colpirà soprattutto il Sud, con precipitazioni abbondanti e temporali, soprattutto sulle regioni peninsulari. Nella notte, le piogge si esauriranno, eccetto alcune precipitazioni sulla Puglia e la Calabria tirrenica. Il tempo migliorerà soprattutto al Centro, con ampie schiarite.

Per il primo weekend di giugno 2020 è previsto tempo soleggiato alternato a piogge e temporali, su varie regioni da Nord a Sud. Le precipitazioni saranno portate da una perturbazione nordatlantica che ha raggiunto l’Italia negli ultimi giorni e che in parte sarà ancora presente sull’Italia. Quindi sabato 6 e domenica 7 giugno il tempo sarà ancora instabile e con precipitazioni, anche se non in tutta Italia e non con l’intensità dei giorni precedenti. Il tempo sarà variabile soprattutto sulle regioni settentrionali, mentre al Centro Sud aumenterà l’alta pressione. Sabato sarà la giornata migliore, con tempo più soleggiato e meno precipitazioni, per lo più sui rilievi. Nella notte tra sabato e domenica continuerà a piovere sulle Alpi.

Domenica 7 giugno, il tempo peggiorerà al Nord per effetto di nuovi correnti umide. Le precipitazioni colpiranno soprattutto Alpi, Prealpi e alte pianure. Saranno possibili anche grandinate. Il tempo sarà migliore al Centro e al Sud, dove prevarrà l’anticiclone che porterà cieli soleggiati o parzialmente nuvolosi e clima caldo, estivo. Le uniche eccezioni saranno alcuni addensamento di nubi e qualche piovasco sull’alta Toscana. Mentre precipitazioni sono previste in serata sul litorale marchigiano e tra Lucania e bassa Campania.

Le previsioni meteo dettagliate sull’Italia per il weekend del 6-7 giugno.

PREVISIONI METEO PER SABATO 6 GIUGNO

Italia Settentrionale: tempo instabile in giornata sui rilievi, con acquazzoni anche intensi sulle alte pianure lombarde. Pioverà in serata sul Levante ligure. Le temperature saranno in aumento, con le massime comprese tra i 23° e i 27° C. Venti di moderata intensità dai quadranti meridionali. Mar Ligure molto mosso, Mare Adriatico settentrionale mosso.

Italia Centrale: al Centro il tempo sarà prevalentemente soleggiato o poco nuvoloso, più nuvoloso con qualche pioggia sull’alta Toscana al mattino. Le temperature sono previste in rialzo, con le massime comprese tra i 25° e i 27° C. Venti di moderata intensità dai quadranti meridionali. Mar Tirreno da mosso a molto mosso, Mare Adriatico da poco mosso a mosso. Mar di Sardegna molto mosso, Canale di Sardegna molto mosso.

Italia Meridionale: tempo soleggiato al mattino, poi dal pomeriggio è atteso qualche annuvolamento sparso sull’Appennino, ma senza fenomeni. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra i 22° e i 26° C. Venti di moderata intensità dai quadranti meridionali. Mar Tirreno meridionale mosso, Stretto di Sicilia molto mosso, Mar Ionio molto mosso.

PREVISIONI METEO PER DOMENICA 7 GIUGNO

Italia Settentrionale: tempo molto instabile con precipitazioni diffuse, anche intense, a carattere di rovescio e temporale. Le temperature scenderanno, con le massime comprese tra i 20° e i 25° C.

Italia Centrale: tempo variabile con possibili acquazzoni e temporali su Toscana e Umbria. Piogge locali sono previste su Romagna e Marche. Le temperature resteranno stabili, con le massime comprese tra i 24 e i 28° C.

Italia Meridionale: tempo più nuvoloso su Campania e Calabria, ma asciutto. Altrove cieli sereni o poco nuvolosi. Attese piogge locali durante la notte tra Basilicata e Campania meridionale. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra i 24° e i 18° C.

Di seguito la mappa interattiva:



Unimamme, uscite di casa ma mantenete le distanze e tenete d’occhio le previsioni del tempo!

