Un bambino di soli 5 mesi guarisce dal coronavirus. I genitori sono felici di poterlo portare a casa dopo tanti giorni in ospedale.

In questo terribile periodo legato alla pandemia che ha colpito non solo il nostro Pese, ma il Mondo intero, sono state raccontante e condivise diverse storie. Purtroppo molte di queste storie sono tristi, ma alcune hanno anche un lieto fine come quella di una coppia brasiliana che sta raccontando cosa è capitato a loro figlio.

Bambino 5 mesi guarisce dopo diversi mesi: i genitori sono felici di poterlo portare a casa

Come riportato dal Daily Mail, il piccolo Dom, di soli 5 mesi, ha combattuto il COVID-19 per quasi due mesi, sopo che glielo hanno diagnosticato in un ospedale di Rio de Janeiro. Il bambino è stato ricoverato in ospedale per 54 giorni in totale, alla fine è stato posto in coma indotto, ed è rimasto attaccato ad un ventilatore per più di un mese.

Il padre del piccolo, Wagner Andrade ha raccontato: “Ha avuto qualche difficoltà a respirare, quindi i medici hanno pensato che si trattasse di un’infezione batterica, ma il trattamento non ha funzionato ed ha iniziato a peggiorare“. Così con la moglie hanno deciso di sentire un altro parere e si sono recati in un secondo ospedale dove gli hanno diagnosticato il coronavirus.

I medici non sono chiari su come il bambino abbia contratto il virus, anche se potrebbe averlo contratto quando dei parenti sono andati a fargli visita poco dopo la sua nascita. Quando finalmente è guarito i genitori sono felicissimi e non vedono l’ora di portarlo a casa per festeggiare i suoi primi 6 mesi: “E’ stato un miracolo. Mi sono sentito sollevato, e poi la felicità indescrivibile. Desideravamo riportarlo a casa per più di 50 giorni“.

Il dottor Cristiane Guimarães, coordinatore della terapia intensiva pediatrica dell’ospedale, ha affermato che Dom non subirà alcuna condizione a lungo termine a seguito del trattamento.

