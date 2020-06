Bambini 0-3 anni: l’annuncio del Ministro per la Famiglia | FOTO

La Ministra per la Famiglia, Elena Bonetti, ha annunciato che anche i bambini 0-3 anni potranno frequentare i centri estivi. Sono in corso aggiornamenti.

Una notizia che molti genitori forse stavano aspettando. Tra pochi giorni, il 15 giugno, prenderanno il via i centri estivi. Si dovranno rispettare una serie di provvedimenti che dovranno essere messi in atto, in tutte le strutture, per evitare i contagi. Ai centri estivi potevano partecipare solo i bambini dai 3 anni in su. In moti si sono chiesti perché i bambini della fascia di età 0-3 fossero stati esclusi e perché per loro non si è previsto un piano. Adesso la notizia che anche questi bambini potranno prendere parte ai centri estivi.

Bambini 0-3 anni: l’ok del comitato tecnico scientifico

A dare conferma di ciò la ministra per la famiglia, Elena Bonetti, che attraverso il suo profilo Facebook ha annunciato il parere favorevole del comitato tecnico scientifico di estendere le linee guida per le attività estive per i bambini e le bambine della fascia 0-3 anni: “Il Comitato Tecnico Scientifico ha dato parere positivo all’estensione delle linee guida per le attività estive destinate alla fascia 0-3. Ci abbiamo lavorato in queste settimane, insieme ai Comuni, alle Province, alle Regioni, alla Società Italiana di Pediatria e agli altri Ministri competenti, consapevoli dell’importanza di restituire, in totale sicurezza, anche ai più piccoli quel diritto al gioco e alla relazione, fondamentali per lo sviluppo integrale della persona. Ora continuiamo, insieme, a lavorare per essere accanto concretamente alle famiglie e dare loro orizzonte e stabilità, necessari per declinarsi al futuro e ripartire. Con rinnovata fiducia e speranza”.

Una bella notizia per i tanti genitori che sono ritornati a lavoro o che dovranno ritornare, ma non sanno a chi affidare i loro figli nelle ore che saranno lontani da casa. Anche la viceministra dell’Istruzione, AnnaAscani, è contenta del risultato ottenuto e si augura che già dal 15 giugno i bambini dai 0 ai 3 anni possano partecipare ai centri estivi. Sarà importante che le strutture si organizzino: “non è possibile affidare bambini così piccoli a strutture che non siano organizzate in termini di dotazioni materiali e di professionalità dedicate. Nelle prossime ore continueremo a lavorare, quindi, affinché, in piena sicurezza, si possa dare a bambini e famiglie una certezza sin dalle prossime settimane. Era un impegno che mi ero assunta e questo primo passo dimostra che siamo sulla buona strada”.

