I nuovi dati sull’epidemia di coronavirus in Italia segnalano un aumento dei casi di Covid19, sebbene a ritmo più rallentato rispetto ai giorni scorsi, almeno nel dato complessivo nazionale. In alcune zone, infatti, l’aumento è più lento, ma in altre, dove il virus sta arrivando ora, è più veloce.

Stando agli ultimi dati annunciati dalla Protezione Civile alle 18.00 del 3 marzo, in Italia le persone affette da coronavirus sono 2.263, con un aumento di 428 casi in più rispetto a ieri. Le persone decedute sono 79, con 27 morti in più in un giorno. Mentre i guariti sono 160. Nella giornata di oggi sono risultati positivi al coronavirus anche due giudici del Tribunale di Milano, che è stato momentaneamente chiuso per la sanificazione ed è stato disposto il rinvio delle udienze non urgenti.

Il caso più clamoroso, tuttavia, è quello di un neonato risultato positivo al coronavirus a Bergamo. Il bimbo è ricoverato all’Ospedale Giovanni XXIII del capoluogo lombardo.

Coronavirus, neonato positivo al tampone

In un primo momento le agenzie di stampa avevano dato la notizia di una neonata positiva al coronavirus a Bergamo. Stando a quanto riportano invece il Corriere della Sera di Bergamo e Repubblica, si tratta di un neonato, un maschietto. Il piccolo, di poche settimane, è ricoverato all’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, in prognosi riservata, ma respira da solo. Dunque non è attaccato alle macchine per la ventilazione assistita. Si tratta di “un caso raro“, ha spiegato il direttore della Terapia intensiva dell’ospedale, Luca Lorini.

Il bambino, che non ha altre patologie, è stato portato in ospedale lunedì 2 marzo nel pomeriggio. Il piccolo presentava “sintomi respiratori” ed è stato subito “ricoverato in patologia neonatale in isolamento sotto osservazione“, hanno spiegato dal Giovanni XXIII. Viste le sue condizioni e il diffondersi rapidamente del coronavirus nella provincia di Bergamo, i medici hanno effettuato il tampone al bimbo ed è risultato positivo. Fortunatamente “la sua situazione non sembra particolarmente compromessa“, hanno fatto sapere ancora dall’ospedale. Lorini ha infatti precisato che “i bambini sono poco colpiti da questa malattia e nella gran parte dei casi la superano bene“.

Unimamme sicuramente per i genitori del bambino sono momenti difficili e noi possiamo solo immaginarlo. Speriamo che tutto si sistemi al più presto, come è avvenuto per la neonata di 17 giorni in Cina che è guarita senza cure. Non c’è che da fare tanti auguri al bimbo

Informazioni aggiornate sul Covid-19 in Italia le trovate sul sito web del Ministero della Salute.

