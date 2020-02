Buone notizie dalla Cina, una bimba di 17 giorni, Xiao Xiao, è guarita dal Coronavirus, è la paziente più giovane ad avercela fatta.

Unimamme, dalla Cina arriva una bella notizia che sicuramente vi incoraggerà in questo difficile momento: una piccina di appena 17 giorni: Xiao Xiao, è guarita dal Coronavirus ed è tornata a casa perfettamente in salute.

Bimba guarita dal Coronavirus in Cina

La piccola Xiao Xiao è stata trasferita presso il Children’s Hospital di Wuhan lo stesso giorno in cui è nata. Subito dopo il parto le è stato diagnosticato il Coronavirus, anche la sua mamma era malata. “Xiao Xiao aveva un’infezione alle vie respiratorie e lievi danni al miocardio” ha dichiarato dott. Zeng Lingkong, del Dipartimento di Neonatologia dell’ospedale. Dal momento che i sintomi della neonata non erano evidenti i medici hanno deciso di non sottoporla ad alcuna cura. “Non aveva evidenti difficoltà respiratorie, non ha tossito o avuto la febbre, quindi le abbiamo somministrato solo un trattamento per le sue condizioni miocardiche” ha aggiunto il medico Zeng.

Venerdì 22 febbraio scorso alla piccina ormai guarita è stato permesso di tornare a casa. Oltre ad essersi ripresa dal coronavirus la piccola è guarita anche dal difetto cardiaco. “Qui è persino cresciuta e ingrassata” ha precisato il medico. Il dottor Zeng ha colto l’occasione per ricordare che non si deve abbassare la guardia e che il Covid – 2019 va ancora studiato attentamente. Se la piccola Xiao Xiao è la paziente più giovane, una 96enne è la più anziana. In Italia ci sono 238 casi di contagio e 7 morti. Ricordiamo infine che tra tutti gli ammalati cinesi solo una piccolissima percentuale riguarda i bambini. Non ci sono evidenze dai primi studi che una mamma malata possa trasmettere la malattia al figlio.Solo poche settimane fa una mamma malata ha partorito una figlia sana. Unimamme, voi cosa ne pensate di questa vicenda di cui si parla sul Daily Mail?

