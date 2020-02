Una donna affetta da Coronavirus ha dato alla luce una bambina sana in Cina, nella provincia di Heilongjiang.

In Cina siamo ormai a 362 vittime di Coronavirus, ma finalmente arriva anche una buona notizia: una mamma malata ha dato alla luce una bambina sana.

bambina nasce sana da mamma affetta da Coronavirus

Mentre sono centinaia le persone contagiate da Coronavirus in Cina, una mamma con lo stesso virus ha dato alla luce una piccola sana. La donna ha partorito una bambina di 3 kg. nella provincia di Heilongjiang , nella zona a nord del continente. Na Hui, vicepresidente dell’ospedale numero 6 di Harbin, capitale di Heilongjiang, ha detto in una conferenza stampa che la madre era alla 38° settimana di gravidanza e che la sua temperatura era di 37,3°. Poco tempo dopo il ricovero le è stato diagnosticato il Coronavirus. La donna si era recata in ospedale il 30 gennaio scorso.

LEGGI ANCHE > CORONAVIRUS: LE MASCHERINE SONO INUTILI? RISPONDE LA SCIENZA

Così le è stato fatto un cesareo e qualche giorno dopo la febbre se n’è andata. La bambina è stata testata per il Coronavirus più volte, ma è sempre risultata negativa. La piccola ha registrato tutti 10 nella scala di Apgar, dove 7 indica una buona salute. Ora entrambe sono state messe in quarantena e vengono monitorate. Tutti i medici e il personale che si sono occupati di mamma e figlia ora sono in quarantena. China Daily ha pubblicato la notizia con un Tweet in cui ci sono le foto dei medici con la piccina. Unimamme, cosa ne pensate di questa buona notizia?

LEGGI ANCHE > CORONAVIRUS NEI BAMBINI: COSA SAPPIAMO FINORA, L’ANALISI

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.