Mamma lascia soli 4 figli nel weekend per andare a una festa

Una donna di 36 anni single e con quattro figli ha deciso di lasciarli da soli a casa per un intero fine settimana, perchè voleva andare a divertirsi. La vicenda è emersa dopo che la 36enne è stata ricoverata in ospedale per abuso di sostanze stupefacenti. E’ stata denunciata per abbandono di minori ed adesso le indagini sono ancora in corso per capire bene cosa è successo in quei giorni.

La mamma di 4 figli, un’operatrice sanitaria, ha lasciato i figli, tutti minorenni, a casa da soli per andare ad una festa nel fine settimana a base di alcool e droga. I minori di 14, 10, 7 e 5 anni sono stati da soli a casa per almeno 2 giorni senza avere notizie della madre. E’ stata la 14enne a prendersi cura dei suoi fratellini. A scoprire la vicenda sono stati i Volanti della Questura di Lecco che hanno cercato di ricostruire nei dettagli la vicenda.

La donna, secondo i primi dati, si sarebbe allontanata di propria volontà per recarsi al festino. Domenica pomeriggio si sarebbe sentita male e con l’ambulanza è stata portata in ospedale. Qui era in stato confusionale, come riferito da il Corriere, ed ha raccontato ai medici di aver bevuto ed assunto cocaina. Poi si è ricordata anche dei suoi bambini che erano da soli ed ha chiamato un amico per andare a controllarli. Il personale sanitario ha allertato la Polizia che quando si è recata a casa della donna ha trovato l’uomo con i bambini: “Sono arrivato da poco, erano da soli in casa. Mi ha telefonato una conoscente e mi ha pregato di venire qui“. Parole confermate anche dalla 14enne che ha affermato di essersi presa cura dei fratellini: “La mamma manca da giorni, ho provveduto io ai miei fratellini. Mi sono occupata di loro. Stiamo tutti bene“.

Probabilmente, non era la prima volta che la ragazzina si prendeva cura dei suoi fratelli. I poliziotti sono riusciti a rintracciare la nonna materna dei bambini alla quale hanno affidato i nipoti. Il pubblico ministero di turno presso il Tribunale per i minorenni di Milano ha disposto nei confronti dell’operatrice sanitaria il decadimento della potestà genitoriale. Provvedimento preventivo in attesa che l’iter giudiziario faccia il suo corso.

