Richiamo prodotto per capelli per rischio microbiologico | Marca e lotti | FOTO

Richiamo di tre lotto di un prodotto per capelli venduto in una nota catena di supermercati presenti su tutto il territorio nazionale. Ecco marca e lotti.

La catena di supermercati Conad Soc. Coop. ha diffuso una nota nella quale fa sapere di aver ordinato, in via precauzionale, il richiamo di tre lotti di un prodotto che loro vendono e che serve per la cura della persona. Si tratta di un richiamo che viene effettuato per rischio microbiologico ed è sempre rivolto per tutelare la salute del consumatore finale. Il consiglio è sempre quello di controllare se si ha già il prodotto in casa e di non usarlo, ma riportarlo al punto vendita.

Richiamo di un prodotto per capelli: marca e lotti da controllare

La Conad Soc. Coop., che ha supermercati in tutta l’Italia, ha effettuato il richiamo di tre lotti di balsamo, prodotto da Coind S.c. presso lo stabilimento di Castel Castel Maggiore (BO).

Sul loro sito hanno pubblicato in data 09 giugno l’avviso dei tre lotti di balsamo nei quali è stata riscontrata la non conformità. Il richiamo è stato necessario per la presenza di una materia prima contaminata microbiologicamente.

I dati dei prodotti incriminati (sono due prodotti e tre lotti):

Balsamo Nutriente Conad Essentiae , con Burro di Karitè e Olio di Argan da 200 ml

cod. EAN 8003170035898. Con i due lotti: 0058A, 0120A

, con Burro di Karitè e Olio di Argan da 200 ml cod. EAN 8003170035898. Con i due Balsamo Rinforzante Conad Essentiae, con Estratto di Fico d’India e Olio di Amaranto 200 ml

cod. EAN 8003170037991. Con lotto: 0062A

Per chi avesse già acquistato questi prodotti, la Conad fa sapere come si deve comportare: “Al fine di limitare qualsiasi possibile rischio per la salute, i clienti che ne fossero in possesso sono invitati a riportare le confezioni corrispondenti ai lotti indicati in qualsiasi punto vendita della rete Conad. Provvederemo alla sostituzione con un altro prodotto o al rimborso”.

Voi unimamme usate questo balsamo? Avete controllato?

