Una grande azienda che opera nella distribuzione in Italia ha pubblicato il richiamo di un prodotto pericoloso per neonati. Ecco tutti i dettagli.

La Coop, la catena dei supermercati presente in tutta l’Italia sta richiamando a scopo precauzionale due lotti di un prodotto a suo marchio che vende per l’igiene dei bambini, soprattutto di quelli più piccoli. Il richiamo è stato necessario perché il prodotto colora la pelle dei bambini, anche se in modo non permanete.

Richiamo prodotto pericoloso per neonati: “Presentano colorazione e/o odore anomali

L’azienda Coop ha comunicato sul suo sito con una nota il richiamo di due lotti di salviettine umidificate per neonati che sono risultate essere pericolose per la salute di chi le usa.

Si tratta delle:

Crescendo Baby Salviettine Detergenti 72 pz. Con codice a barre: 8001120598516

72 pz. Con codice a barre: 8001120598516 Crescendo Baby Salviettine Detergenti 72+72 pz. Con codice a barre: 80011205985323

Come si legge nella nota informativa, il richiamo è a scopo precauzionale “perché alcune salviette si sono rivelate all’uso difettose e tali da presentare colorazione e/o odore anomali”. Queste salviette se utilizzate ripetutamente potrebbero conferire temporanea pigmentazione alla pelle. L’azienda ha cercato di tranquillizzare i consumatori dicendo che il colore “regredisce con i lavaggi e col tempo, senza provocare altre reazioni”.

Come per tutti i richiami i consumatori che avessero già acquistato i prodotti non devono usarlo e se vogliono posso riportarlo al punto vendita ed ottenere il rimborso.

LEGGI ANCHE > RICHIAMO BORRACCIA PER BAMBINI PER RISCHIO SOFFOCAMENTO | MARCA E LOTTO | FOTO

Per chi avesse bisogno di ulteriori informazioni può contattare il Numero Verde 800-805580 che l’azienda ha messo a disposizione dei consumatori per chiarire qualsiasi dubbio.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questo richiamo? Le usate?

Per restare sempre aggiornato su richiami, notizie e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili Facebook e Instagram o su GoogleNews.