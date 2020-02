Un’azienda ha pubblicato il richiamo di una borraccia per bambini per il grave rischio che può causare ai piccoli. Ecco cosa controllare.

E’ stato diramato un comunicato che mette in guardia dall’uso di borracce Contigo. Le borracce sono potenzialmente pericolose per i bambini ai quali sono destinate. Si consiglia di non usare il prodotto. Sono state richiamate dall’azienda stessa più di 5 milioni di bottigliette che sono in vendita in tutto il mondo.

Richiamo borraccia per bambini: marca e lotto da controllare

L’azienda Contigo, leader nella produzione di bottiglie di plastica riutilizzabili, ha richiamato dal mercato mondiale 5,7 milioni di borracce, come riportato anche dalla Cnn. Il richiamo è stato diffuso negli Usa, ma interessa tutto il mondo perche sono acquistabili in tanti siti ecommerce, come Amazon, che vende anche in Italia. Le borracce richiamate sono molto pericolose, quindi se le si ha in casa è meglio controllare.

Come si legge nella nota dell’azienda, la Contigo sta richiamando il prodotto: “Come parte del nostro impegno per la sicurezza dei consumatori, Contigo, in collaborazione con la Commissione per la sicurezza dei prodotti di consumo degli Stati Uniti (CPSC), sta richiamando volontariamente la bottiglia di acqua potabile per bambini”.

Il motivo del richiamo è il possibile rischio di soffocamento: “Contigo ha identificato che il beccuccio in silicone trasparente della bottiglia d’acqua in alcuni casi può staccarsi dal coperchio presentando un potenziale rischio di soffocamento. Non sono stati segnalati infortuni”. L’azienda produttrice di bottiglie d’acqua ha, però, ricevuto 427 segnalazioni da parte dei consumatori, il beccuccio si staccava dalla bottiglia e 27 di quei beccucci sono stati ritrovati nella bocca dei bambini.

L’azienda produce diverse tipologie di borracce, ma il richiamo riguarda solo quella lavabile per bambini vendute da aprile 2018 al 7 febbraio 2020 col tappo di colore nero, disponibile in tre formati: 33 cl, 40 cl, 60 cl ( 13 once, 14 once e 20 once) e più colori, materiali e grafica. Le borracce possono essere acquistate singolarmente o in confezioni da 2 e da 3.

Per capire se la borraccia ha il difetto è necessario che abbia due caratteristiche:

• La copertura del beccuccio è NERA

• La base del beccuccio è NERA

Se così fosse si non si deve usare ed è possibile richiedere sostituzione o rimborso se presa su Amazon, oppure o rispedire il tappo a Contigo per ottenerne un altro in cambio. Queste bottiglie sono state importate da Chicago, Illinois, ed hanno il numero di richiamo 20-074.

Il codice è stampato sul bordo e lungo il fondo della bottiglia.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questo richiamo? Avete in casa queste borracce?