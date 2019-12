Richiamo gel bagno e shampoo per bambini per sospetta contaminazione microbica. La Marca e il lotto del prodotto interessato.

Oggi segnaliamo che la Midsona Denmark A / S, una società svedese con sede a Malmö, ha dichiarato di aver richiamato dalla vendita un prodotto ecologico per la cura dei bambini, venduto anche in Italia.

Richiamo gel e shampoo per bambini per rischio microbiologico

Stiamo parlando, nello specifico, di un gel bagno e shampoo per bambini, a marchio “URTEKRAM”, chiamato “No Perfume Baby All-Over Wash”. Le informazioni per rintracciarlo sono:

lotto n. 3015057 (MHD 240821: data di scadenza),

lotto n. 3016020 (MHD 300821: data di scadenza)

lotto n. 900906 (MHD 300521: data di scadenza).

Questo gel e shampoo, lo ripetiamo, per bambini, è contenuto in una bottiglia di plastica con l’immagine di un delfino stampata davanti. Il motivo del ritiro è una possibile contaminazione di protobatteri che possono causare infezioni polmonari nelle persone con fibrosi cistica.

Da un punto di vista clinico la B. Cepacia può causare nell’uomo infezioni opportunistiche, in modo particolare tra i pazienti immunodepressi (con difetti di immunità) e in soggetti che hanno la fibrosi cistica. La trasmissione della B. cepacia complex può avvenire per: contatto diretto (con il bacio o toccandosi con le mani contaminate con secrezioni o attività di assistenza che richiedono contatto col paziente), contatto indiretto (contatto di un ospite suscettibile con un oggetto che è stato contaminato con secrezioni contenenti l’agente infettivo),o, infine, con le goccioline (trasmissione da persona a persona di agenti infettivi attraverso grosse particelle generate con la tosse, starnuto, parlando etc, che, proiettate a brevissima distanza nell’aria).

Il prodotto citato non è conforme alle norme CE sui prodotti cosmetici e quindi è stato ritirato. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti, osserva che può accadere che alcuni di questi prodotti vengano venduti sul web. Se siete in possesso di questo prodotto vi consigliamo di non usarlo più.

