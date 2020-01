La nota azienda di abbigliamento sportivo, Decathlon, ha diffuso il richiamo di un seggiolino per bici per rischio di lesioni ai bambini.

Decathlon, l’azienda leader in prodotti sportivi e non solo, ha deciso di ritirare alcuni lotti di un prodotto da loro in vendita. La causa è la non conformità dell’articolo che viene usato per proteggere i bambini, anche quelli piccoli, quando vanno in bicicletta con gli adulti. Il richiamo è stato necessario dopo che la loro squadra del controllo qualità ha costatato un potenziale rischio sul prodotto incriminato.

Richiamo seggiolino per bici: i dettagli e le foto

Tramite una nota resa pubblica sul sito internet di Decathlon si sono informati i consumatori del richiamo dal mercato del seggiolino portabimbi da biciclette Baby 100 Bclip B’Twin. Il motivo del richiamo è dato da “un rischio potenziale di incidenti e lesioni su alcuni lotti“.

Come riportato dalla nota, il ritiro riguarda i seggiolini commercializzati tra l’ottobre del 2018 e il novembre del 2019 inclusi.

I dati dell’articolo incriminato:

Prodotto: SEGGIOLINO BABY 100 BCLIP

Marca: B’TWIN

Codice articolo: 2538309

L’azienda invita i clienti a non usare il prodotto “quando sulla parte frontale della fibbia compare una striscia di colore blu, è stato riscontrato che il punto di aggancio della fibbia del bambino, in alcuni casi, può rompersi. L’azienda leader nella commercializzazione di attrezzature e abbigliamento sportivo ha invitato a confrontare i prodotti acquistati con le immagini proposte.

Inoltre invita i consumatori che dovessero riscontrare questo problema “a restituire il prodotto al negozio Decathlon più vicino: sarà sostituito in base alla disponibilità, o potrà essere proposto un altro modello, o rimborsato del prezzo di acquisto. In caso di dubbi durante la verifica, invitiamo a rivolgersi al negozio Decathlon più vicino“. Inoltre si scusano e ringraziano per la comprensione. Chi avesse dubbi può trovare informazioni sul sito internet di Decathlon o telefonando al servizio clienti al numero 0395979702.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questo richiamo? Usate questo tipo di seggiolino per bicicletta?