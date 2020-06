Ritiro di cucchiaini per bambini e altri prodottI | Marca e Lotto| FOTO

Cucchiai per bambini sono stati ritirati dal mercato perché pericolosi. Ecco cosa sapere.

Il Sistema rapido di allerta europeo per alimenti e mangimi, il Rasff, ha divulgato un’allerta per il ritiro di cucchiai per bambini causa: migrazione di Biosfenolo A.

LEGGI ANCHE > RITIRO FARMACO PER EMICRANIA E MAL DI TESTA| MARCA E LOTTO| FOTO

Cucchiaini per bambini pericolosi

I cucchiaini per bambini pericolosi hanno queste caratteristiche:

Marca: Nûby

Numero di lotto: M2H28T

periodo di vendita: dal 07/01/2020 al 27/05/2020

Il peso è di 51 grammi e il Paese di provenienza è la Cina, ma sono arrivati attraverso il Belgio.

LEGGI ANCHE > RITIRO FARMACO PER LO STOMACO | MARCA E LOTTO

Oltre ai cucchiaini ci sono anche altri alimenti pericolosi segnalati dal Raffs, ovvero fagioli dalla Nigeria attraverso i Paesi Bassi per caratteristiche organolettiche inadatte (odore di benzina) e importazione illegale. Poi vi è il mercurio in pesce spada congelato (Xiphias gladius) dal Portogallo e ancora mercurio in pesce spada (Xiphias gladius) dalla Spagna, poi ci sono bistecche congelate di dentice a rischio di possibile intossicazione alimentare.

marca: Seapro, venduto in confezione di plastica

Lotto: 85205-2217

La provenienza è dall’India attraverso la Francia.

Unimamme, voi avete questi prodotti in casa? Controllerete?

LEGGI ANCHE —> RICHIAMO LOTTO DI VONGOLE PER RISCHIO MICROBIOLOGICO | MARCA E LOTTO | FOTO

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.