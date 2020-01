Ritiro farmaco per lo stomaco

E’ stato disposto il ritiro di un farmaco per lo stomaco dal mercato. L’azienda che lo produce e lo distribuisce in Italia ha informato del ritiro.

E’ stato diffuso da qualche giorno il ritiro di un prodotto farmaceutico dalla stessa azienda produttrice. Il motivo del ritiro non è stato ancora diffuso, ma tutti i farmaci che sono presenti nelle farmacie per la vendita verranno distrutti e chi ha il medicinale in case deve riportarlo in farmacia o comunque non consumarlo e smaltirlo correttamente. Si tratta di un farmaco che viene usato per proteggere lo stomaco.

Farmaco per lo stomaco ritirato: usato per ulcere e gastrite

La Società Teofarma S.r.l, informa di aver disposto il ritiro volontario della specialità medicinale NIZAX. Questo farmaco è un farmaco protettivo dello stomaco utile contro gastrite e ulcera. Come riportato anche dall’agenzia del farmaco, il NIZAX è un medicinale che viene utilizzato nella cura di ulcera duodenale, ulcera gastrica, ulcere gastriche e duodenali associate al trattamento con farmaci antinfiammatori non steroidei, ulcere che si ripresentano dopo una prima guarigione, ed esofagite da reflusso gastro-esofageo.

Il medicinale incriminato è NIZAX 150 mg 20 cps – AIC 026616019, i lotti del farmaco sono diversi, nello specifico:

• Lotto: 1701T con scadenza il 10-2020

• Lotto: 1701TA con scadenza il 10/2020.

Come evidenziato dal presidente dello “Sportello dei diritti”, Giovanni D’Agata, non sono ancora noti i motivi che hanno spinto l’azienda produttrice del farmaco a richiamare i lotti in oggetto. Teofarma fa sapere che i medicinali che sono ancora presenti nelle farmacie andranno restituito all’azienda attraverso il normale canale distributivo. Mentre per i consumatori che hanno già acquistato il prodotto, l’azienda si farà carico di rimborsare con note di credito le confezioni del prodotto reso.

