Concepimento: scoperto come avviene l’abbinamento ovulo-spermatozoo

Secondo uno studio congiunto tra Svezia e Regno Unito sarebbe l’ovulo a decidere da quale, tra le milioni di cellule di sperma che corrono verso di lui, farsi fertilizzare.

Lo studio inglese e svedese che indaga il legame tra le cellule di sperma e l’ovulo si chiama: Segnali chimici delle uova facilitano la scelta criptica femminile nell’uomo.

Fecondazione: il processo di scelta

La ricerca è stata pubblicata sulla rivista scientifica Proceeding of the Royal Society B. Si è studiata la dinamica tra l’ovulo in attesa e le numerose cellule di sperma che nuotano verso di lui. Secondo i ricercatori vi è una comunicazione chimica tra l’apparato riproduttivo femminile che riceve lo sperma e le cellule dello sperma dal partner maschile. Gli scienziati hanno scritto: “c’è un crescente apprezzamento per il fatto che le femmine possano influenzare l’uso e la paternità degli spermatozoi escercitando una scelta criptica femminile per i maschi preferiti“.

I ricercatori della Stockholm University e della Manchester University NHS Foundation Trust speculano sul fatto che siano i fattori chimici ad attirare lo sperma. Questi chemio attrattori vengono rilasciati dalle uova secondo loro. Questi permettono di scegliere gli spermatozoi che nuotano verso di loro. Questo tipo di scelta è stata osservata in diverse specie. Naturalmente lo studio si è concentrato sugli esseri umani. Gli scienziati hanno dunque analizzato microscopicamente la scelta del compagno tramite gamete. Questo vuol dire che l’ovulo sceglie la cellula dello sperma. Una volta rilasciato lo sperma nel canale femminile lo sperma comincia a nuotare verso l’ovulo. Solo poche centinaia di spermatozoi raggiungono i follicoli o le tube. Lì incontra il fluido follicolare che possiede questi chemioterapici.

Dunque è stato esaminato l’effetto del liquido follicolare sugli spermatozoi in arrivo. Come accennato questo fluido si caratterizza per avere sostanze chemioterapiche per gli spermatozoi umani. Hanno usato fluidi follicolari dal partner femminile di uno sperma e un non partner e spermatozoi e fluidi follicolari di 6 coppie sottopostesi a trattamento di infertilità. Dagli esperimenti è emerso che c’è una marcata differenza di attrazione tra il fluido follicolare di una partner e quella di una non partner. Questo, a sua volta, indica che c’è una scelta ben distinta del compagno per le uova e lo sperma.

L’autore dello studio, il professor John Fitzpatrick della Stockholm University, ha precisato: “le uova umane rilasciano sostanze chimiche chiamate attrattori chemio che attirano lo sperma verso uova non fertilizzate“. La scienza vuole scoprire se le uova usano questi segnali per scegliere quale sperma attirare. Dopo essere entrati nel canale femminile lo sperma inizia ad andare più dritto, quindi a seconda dell’intensità del segnale dell’uovo si possono ottenere risposte diverse su come lo sperma risponde ai segnali femminili. Lo sperma rallenta la sua corsa se il fluido follicolare non è favorevole.

Quindi gli esperimenti hanno dimostrato la validità dell’assunto iniziale, che effettivamente gli attrattori chemio facilitano la scelta del compagno mediato dal gamete nell’uomo, quindi la parte femminile esercita una scelta criptica per lo sperma. “Il fluido follicolare di una femmina era migliore nell’attirare lo sperma da un maschio, mentre il fluido follicolare di un’altra donna era migliore nell’attirare lo sperma di un altro, quindi le interazioni tra uova umane e sperma dipendono dall’identità specifica di donne e uomini coinvolti“. Tutto questo potrebbe giovare alla ricerca sull’infertilità. “Le uova che attirano il 18% in più di sperma da maschi specifici sarebbero molto importanti durante le fecondazioni all’interno del tratto riproduttivo femminile” ha aggiunto l’autore dello studio.

Fitzpatrick aggiunge che potrebbe esserci un’incompatibilità tra gli spermatozoi e il fluido follicolare che rende difficile concepire per alcune coppie. Secondo il professor Daniel Brison del Department of Reproductive Medicine al Saint Marys Hospital l’idea che le uova scelgano lo sperma è nuova e sicuramente la ricerca su come uova e sperma interagiscono farà progredire le ricerche sull’infertilità. Unimamme, voi cosa ne pensate di questo studio e i suoi risultati?

