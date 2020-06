Harry preoccupato per il futuro di Archie scrive una lettera | FOTO

Il principe Harry scrive una lettera nella quale esprime le sue preoccupazioni sulla situazione che il mondo sta attraversando, inquinamento e pandemia.

Il Principe Harry è stato sempre molto attento ai problemi che riguardano l’ambiente, l’inquinamento. Adesso che è diventato padre, Archie ha compiuto un anno il mese scorso, il suo interesse per lasciare alle generazioni future un mondo miglio è diventato ancora più forte. Ha così scritto una lettera aperta pubblicata sul report annuale di African Parks, un’organizzazione non governativa che si dedica alla conservazione dell’ambiente dal 2000. L’associazione è stata fondata in Sudafrica ed Harry è il Presidente.

“Dare ai nostri figli un futuro migliore”: il principe Harry scrive una lettera

Nella lettera il principe Harry ha esternato i suoi timori per le problematiche che affliggono il nostro Pianeta, dall’inquinamento alla pandemia: “Da quando sono diventato padre, sento una pressione ancora più forte sul dover garantire ai nostri figli il futuro che meritano, un futuro pieno di possibilità e di opportunità“. Per poi proseguire: “Voglio che tutti noi possiamo dire ai nostri figli che con la determinazione e l’aiuto di un gruppo straordinario di individui impegnati, abbiamo fatto tutto ciò che era necessario per ripristinare gli ecosistemi essenziali“.

Nella sua lunga lettera, il Duca del Sussex ha parlato del suo amore per il continente africano e dell’ambiente. Ha anche espresso le sue opinioni sul cambiamento climatico e l’urgente necessità di affrontarlo e di cambiare il nostro modo di vivere: “Attualmente stiamo vivendo una crisi di estinzione per diverse razze animali ed ora anche una pandemia globale che ci ha scosso fino al midollo e ha portato il mondo a un punto morto“. Per poi specificare che “sull’estinzione la scienza è chiara: abbiamo forse un decennio per correggere il corso degli eventi prima che sia troppo tardi“.

Ha poi scritto della pandemia che ha colpito in questi mesi in nostro Pianeta: “Mentre molte cose sono ancora sconosciute, alcune prove suggeriscono che le origini del virus possano essere legate al nostro sfruttamento della natura. La gravità di queste sfide sta venendo alla luce, ma non dobbiamo essere paralizzati da loro“.

Da sempre Harry è molto legato al continente Africano, durante la sua ultima visita a settembre scorso rivelò di aver visitato il continente dopo la morte della madre, la principessa Diana, e che era riuscito a trovare conforto.

Il principe Harry ha iniziato a collaborare con i parchi africani nel 2016, quando ha viaggiato in Malawi per prendere parte al progetto di ricollocazione di 500 elefanti. Ha trascorso tre settimane nel paese, lavorando a fianco di volontari, veterinari ed esperti. E’ poi ritornato anche con la moglie, Meghan Markle ed il loro bambino.

