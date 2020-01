Sembrerebbe che tra le motivazioni che avrebbero spinto Harry a decidere di lasciare la Royal Family ci sia anche la voglia di proteggere il piccolo Archie.

La notizia di Harry che ha deciso di dare le dimissioni come membro senior della famiglia reale insieme alla moglie Meghan Markle ed al piccolo Archie, ha fatto molto scalpore non solo in Inghilterra. I tabloid si sono interessati alla vicenda cerca di avere quante più indiscrezioni possibili, ipotizzando i motivi per i quali il secondogenito abbia preso quest’importante decisione.

Le motivazioni che avrebbero spinto Harry, come padre, a lasciare la Royal Family

Qualche giorno fa, il principe Harry, durante un impegno sociale, ha dichiarato il perché della sua decisione affermando che il Regno Unito sarà per sempre la sua casa, ma che “non aveva altra scelta”. La decisione è stata presa dopo mesi di riflessione, ma non avevano altra scelta. Dopo le dichiarazioni di Harry sono state riportate altre indiscrezioni.

Sembrerebbe che alla base della Megxit, il termine coniato per la “fuoriuscita” del principe e della moglie, ci sarebbe stato anche la voglia di tutelare il piccolo Archie. Sembrerebbe che i Sussex, infatti, non avrebbero mai gradito l’intromissione del Palazzo nella gestione di Archie, né le richieste della stampa di volere fotografare il neonato. Secondo il sito di gossip inglese, TMZ, sembrerebbe che Meghan che anche se era a conoscenza che una volta sposata con Harry sarebbe stata una delle donne più famose al mondo, non avrebbe preso in considerazione che avrebbe perso il controllo sulla sua copertura mediatica quotidiana da membro della Royal Family.

La fonte che sembrerebbe essere vicina alla Duchessa ha poi affermato che con l’arrivo del primo figlio, sia il duca e sia la duchessa hanno voluto gestire la sua nascita nel modo più privato possibile e questo avrebbe infastidito la stampa britannica. Ad esempio Meghan non ha voluto posare per i fotografi sui gradini dell’ospedale subito dopo il parto, come ha fatto la cognata Kate Middleton.

Inoltre, i Sussex “non avrebbero gradito il diritto dei contribuenti britannici di partecipare ad alcuni momenti privati della loro vita, facendo leva sul contributo versato per il loro mantenimento”. Harry e Meghan così hanno voluto escludere le telecamere anche dal battesimo di Archie, rilasciando solo un paio di foto ufficiali solo dopo la cerimonia.

A confermare questi sospetti anche l’etologa e antropologa di fama mondiale Jane Goodall che ha raccontato di essere a conoscenza del desiderio di libertà del principe: “La decisione di lasciare la famiglia reale non mi ha sorpreso. So che il principe Harry si è sentito davvero limitato e vuole che il piccolo Archie cresca lontano da tutto ciò che è fastoso e regale. Riconosco le sfide che hanno affrontato a seguito di un intenso controllo negli ultimi due anni e sostengo il loro desiderio di una vita più indipendente”.

Anche la conduttrice televisiva americana, Oprah Winfrey con i Sussex: “Li sostengo al mille per cento. E sapete perché li sostengo? Li sostengo perché credo che ci abbiano pensato per mesi, e credo a quello che ha detto Harry l’altro giorno e cioè che ha dovuto prendere questa decisione di andare avanti per dare pace alla sua nuova famiglia”.

Voi unimamme cosa ne pensate della decisione di Harry? Credete che abbia fatto bene? Pensate che ciò che ha vissuto da piccolo, prima e dopo la morte della mamma, abbia condizionato la sua decisione?

