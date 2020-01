La decisione di Harry lo rende ancora più simile alla mamma, la principessa Diana. Durante un evento di beneficenza ha spiegato i motivi della sua scelta.

Dopo le feste natalizie una notizia, Harry e Meghan Markle, hanno annunciato la loro intenzione di “dare le dimissioni come membri senior della famiglia reale”. I due coniugi, genitori del piccolo Archie, hanno deciso di trasferirsi in Canada e si essere indipendenti a livello economico. La notizia ha generato tantissimi rumors e qualche giorno fa il principe Harry, figlio di Diana e Carlo, ha spiegato la sua decisione.

Harry come Diana: ecco i motivi della sua scelta di allontanarsi dalla famiglia reale

Con la scelta di uscire dalla famiglia reale, il duca e la duchessa del Sussex perderanno i titoli di “Sue Altezze Reali”. La stessa cosa era già successa quando la principessa Diana a 24 anni divorziò dal principe Carlo. Allora si disse che fu proprio Diana a non voler essere chiamata “principessa”. E quando alla sua morte avvenuta nel 1996 si pensò a ripristinare il titolo, la famiglia d’origine pensò che sarebbe stato “contro la sua volontà. Non ha bisogno di titoli per continuare a generare la sua particolare magia”, come riportato anche da Huffpost.

Harry e Meghan saranno conosciuti come Harry, duca di Sussex e Meghan, duchessa di Sussex. Anche in questo caso un’altra somiglianza con Diana, infatti, quando fu spogliata del suo titolo reale divenne per tutti Diana, principessa di Galles. La perdita dei loro titoli reali avrà effetto dalla primavera del 2020.

Durante un evento di beneficenza che si è tenuto nei giorni scorsi a Londra, il principe Harry rompe il silenzio dopo aver annunciato di volere rinunciare, assieme alla moglie Meghan Markle, al suo ruolo di “senior royal“: “Il Regno Unito è la mia casa e un luogo che amo. Questo non cambierà mai, ma io e Meghan non avevamo altra scelta”. In quest’occasione Harry ha voluto chiarire alcuni punti importanti: “Prima di iniziare devo dire che posso solo immaginare quello che potreste aver sentito o forse letto nelle ultime settimane. Per questo voglio che ascoltiate da me la verità, per quanto posso condividere. Non come un principe, un duca, ma come Harry, la stessa persona che molti di voi hanno visto crescere negli ultimi 35 anni, ma con una prospettiva più chiara“.

Alle persone che erano presenti all’evento benefico fondato da Harry e dal principe Seeiso del Lesotho nel 2006 in onore di Diana allo scopo di perpetuare il suo aiuto ai malati di Aids e Hiv, Sentebale, ha detto: “Sono cresciuto sentendo il sostegno di molti di voi e vi ho guardato mentre accoglievate Meghan a braccia aperte vedendomi trovare l’amore e la felicità che avevo sperato per tutta la vita. Alla fine, il secondo figlio di Diana si era fatto impalmare, evviva! So anche che mi conoscete abbastanza bene da confidare nel fatto che la donna che ho scelto come moglie abbia i miei stessi valori. E’ così, ed è la stessa donna di cui mi sono innamorato“.

La decisione presa è stata quasi obbligatoria: “Entrambi facciamo tutto il possibile per onorare la bandiera e svolgere i nostri ruoli per questo Paese con orgoglio. Dopo sposati, Meghan e io eravamo eccitati, fiduciosi ed eravamo qui per servire. Per tutte queste ragioni mi dà molta tristezza essere arrivati a questo punto. La decisione che ho preso per me e mia moglie di fare un passo indietro non è una decisione presa alla leggera. Ci sono stati molti mesi di discussioni, molti anni di battaglie. So che non avevo sempre ragione, ma al punto in cui eravamo, non c’era davvero altra opzione“.

Harry ha parlato anche della nonna, la Regina Elisabetta definendola “come comandante in capo” ed ha ringraziato la sua famiglia per aver sostenuto lui e la moglie. Harry ha accennato anche alla morte di sua mamma Lady Diana, che lo ha segnato a vita, sottolineando come la Regina l’abbia preso sotto la sua protezione, ma non è bastato a salvarlo dalla pressione mediatica cui per anni è stato sottoposto.

Dopo essere rientrata in Inghilterra dopo il periodo della vacanze di natale, Meghan è ripartita per il Canada con Archie, mentre Harry è rimasto in Inghilterra.

Voi unimamme cosa ne pensate della decisione della coppia? La ritenete corretta? Le parole di Harry sono giuste?

