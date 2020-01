Harry e Meghan si staccano dalla Famiglia Reale, l’annuncio è arrivato dai loro profili social. In Inghilterra non sono mancate le polemiche.

Harry e Meghan Markle, i duchi del Sussex sono da poco tornati in Inghilterra dalle loro vacanze di Natale. Poco dopo il loro rientro hanno diffuso un comunicato ufficiale per annunciare le “loro dimissioni come membri senior della famiglia reale”. La loro intenzione è di lavorare per essere indipendenti a livello economico e di vivere tra il Canada e l’Inghilterra. Con loro partirà anche il piccolo Archie, il primogenito della coppia. Alla notizia sono seguiti moltissimi rumors dei tabloid inglesi.

Harry e Meghan si staccano Famiglia Reale: l’annuncio e la reazione della Regina

La decisione di Harry e Meghan è stata diffusa anche da una nota sul profilo ufficiale Instagram della coppia. I duchi hanno deciso di vivere “tra il Regno Unito ed il Nord America” a seguito di una decisione ponderata nel tempo: “Dopo diversi mesi di riflessioni e discussioni private abbiamo deciso di fare questo passo… ci sentiamo pronti. Abbiamo intenzione di rinunciare al ruolo senior di membri della famiglia reale e lavorare per diventare finanziariamente indipendenti, pur continuando a sostenere la regina. Adesso prevediamo di passare il nostro tempo tra il Regno Unito e il Nord America, continuando a onorare il nostro dovere nei confronti della Regina e del Commonwealth“.

I Duchi non dimenticheranno le tradizioni reali, anche per il piccolo Archie: “Questo equilibrio geografico ci consentirà di crescere nostro figlio con un apprezzamento per la tradizione reale in cui è nato, ma allo stesso tempo daremo alla nostra famiglia lo spazio necessario per concentrarci sui prossimi capitoli, incluso il lancio della nostra nuova entità di beneficenza. Non vediamo l’ora di condividere i dettagli di questo entusiasmante prossimo passo a tempo debito, mentre continueremo a collaborare con Sua Maestà la regina, il principe di Galles, il duca di Cambridge e tutte le parti interessate. Fino ad allora vi preghiamo di accettare i nostri più sentiti ringraziamenti per il tuo continuo supporto“.

La decisione ha creato qualche scompiglio a Buckingam Palace come riferito da diversi tabloid inglesi. La vice responsabile delle comunicazioni della Regina, Hannah Howard, ha diffuso una nota che recita: “Le discussioni col Duca e la Duchessa di Sussex sono in una fase iniziale. Comprendiamo il loro desiderio di un approccio diverso, ma queste sono questioni complicate e richiedono tempo per essere elaborate”.

Quando l’annuncio di Harry e Meghan è apparso sui profili social, sembrava che la decisione fosse stata concordata in anticipo con la Regina, ma secondo il Daily mail, così non è stato. Infatti, la Regina si sarebbe “irritata” per essere stata aggirata. Sembrerebbe che poi la Regina abbia alla fine dato il suo consenso.

L’annuncio è arrivato subito dopo il rientro della famiglia dal viaggio negli States, dove hanno trascorso le vacanze di Natale con la mamma di Meghan. Con questa decisione i Duchi passeranno molti mesi in Canada, paese che fa parte del Commonwealth e che li ha accolti calorosamente e dove Meghan aveva vissuto ai tempi del suo lavoro da attrice per le riprese della serie Suites a Toronto.

Voi unimamme cosa ne pensate della decisione della coppia? La ritenete corretta?

