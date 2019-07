Il trasferimento a Frogmon Cottage dei Duchi di Sussex ha scatenato diverse polemiche a causa di una “lista dei divieti”, Harry e Meghan smentiscono tutto.

I Duchi del Sussex si sono trasferiti con il loro primogenito, Archie, nella loro nuova casa, Frogmore Cottage a Windsor. Come spesso accade quando si parla di Harry e Meghan, anche in questa occasione non sono nate delle polemiche. Come quelle nate in occasione del battesimo del piccolo Archie o quelle sulla prima uscita di Meghan con il figlio durante una partita di polo per beneficenza.

I tabloid inglesi hanno riportato che i Duchi avrebbero consegnato ai loro vicini di casa una “lista di istruzioni su come comportarsi”. Da Buckingam Palace hanno smentito, ma le polemiche sono state tante.

La lista dei divieti di Harry e Meghan per i loro vicini scatena le polemiche

Harry, Meghan ed il piccolo Archie, si sono trasferiti nella loro nuova casa il Frogmore Cottage. I residenti nella proprietà di Windsor, durante una riunione di vicinato, sono stati informati delle nuove regole che dovranno seguire per all’arrivo dei Duchi.

A riportare la notizia è il Sun che ha sottolineato come la cosa non sia stata apprezzata dagli inglesi. Sembrerebbe che sia stato dato un elenco al quale gli abitanti devono sottostare per non avere problemi con gli agenti della sicurezza, come riportato da Vanity Fair

Tra i divieti c’è quelli che impedisce a chiunque di chiedere notizie del piccolo Archie, di salutare la coppia, di offrirsi come ipotetici babysitter e di scattare delle foto. Inoltre non si “non si deve avvicinare o approcciare conversazioni con la coppia, rispondere buongiorno solo se la coppia saluta per prima, non accarezzare i loro cani anche se questi si avvicinano, non chiedere di vedere Archie, non chiedere di portare a spasso i cani e non spedire lettere tramite la casella postale di Frogmore Cottage”.

Le regole non sono piaciute agli abitanti della comunità di Windsor che, come riferito dai tabloid inglesi, hanno definito Meghan una “star”: “Neanche la regina ha pretese tanto ambiziose. Elisabetta II è stata sempre felice di salutarci. Si intrattiene volentieri con i suoi vicini e spesso prende il tè con i residenti della sua proprietà, è molto amichevole”. Altri hanno dichiarato: “È stupefacente. Non ho mai sentito una cosa del genere. Tutti quelli che vivono nella proprietà lavorano per loro e sanno come comportarsi in modo rispettoso. È normale per un inglese salutare un vicino e dare una pacca affettuosa ad un cane”.

Le critiche nei confronti di Harry e Meghan sono state tali che un portavoce di Buckingham Palace è dovuto intervenire precisando che: “I duchi di Sussex non c’entrano niente con le direttive. È stato un dirigente della comunità di Windsor, durante un briefing, a comunicarle ai residenti per aiutarli a dare il benvenuto ai due nuovi abitanti e a gestire un possibile incontro”.

Voi unimamme conoscevate tutte queste regole per incontrare i Duchi di Windsor?