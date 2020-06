Coronavirus in Italia: contagi in calo, sempre meno malati, i dati aggiornati al 16 giugno.



Arrivano dati positivi dalla Protezione Civile sull’epidemia di Coronavirus in Italia. Oggi i contagi sono ancora in calo, con i casi totali che crescono di 210 unità, rispetto ai 303 di ieri. È sempre la Lombardia a pesare sul dato nazionale, oggi con 143 nuovi contagi. Nel dato nazionale, l’incremento percentuale giornaliero scende al +0,09% dal +0,13% di ieri. I casi totali di Covid-19 in Italia raggiungono i 237.500 complessivi.

I tamponi effettuati oggi tornano a salire: 46.882 rispetto ai soli 28.107 di ieri. Un dato buono perché conferma il calo dei contagi e fa scendere il rapporto tra positivi e tamponi allo 0,44% rispetto all’1,07% di ieri. Di seguito i dati in dettaglio.

Coronavirus in Italia: contagi in calo, sempre meno malati, dati aggiornati

Oggi torna a crescere numericamente il calo dei malati così come aumenta il numero dei guariti. Le persone malate o attualmente positive scendono oggi sotto le 25 mila unità, pari a 24.569, con un calo giornaliero di 1.340 casi. I guariti, invece, salgono a 1.516 casi, con un numero totale che raggiunge i 178.526 casi dall’inizio dell’epidemia.

Il dati negativo di oggi, invece, riguarda i morti che tornano a salire, nelle ultime 24 ore sono stati 34 dai 26 di ieri, con in numeri più alti che si registrano in Lombardia, a 9 decessi, e in Piemonte, 6 decessi. Il numero complessivo dei deceduti per Covid-19 in Italia sale a 34.405 dall’inizio dell’epidemia nel nostro Paese.

Molto bene il calo dei pazienti ricoverati negli ospedali, con quelli delle terapie intensive che scendono sotto le 200 unità.

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a martedì 16 giugno 2020

24.569 attualmente positivi al Covid-19 : -1.340 casi dal 15 giugno (ieri erano diminuiti di 365 casi, domenica di 1.211 casi, sabato di 1.512 casi, venerdì di 1.640 casi, giovedì di 1.073 casi, mercoledì di 1.162 casi, martedì di 1.858 casi, lunedì di 532 casi, domenica di 615 casi, sabato di 1.099 casi, venerdì di 1.453 casi, giovedì di 868 casi, mercoledì 3 giugno di 596 casi, martedì 2 giugno di 1.474 casi, lunedì 1° giugno di 708 casi);



: (ieri erano diminuiti di 365 casi, domenica di 1.211 casi, sabato di 1.512 casi, venerdì di 1.640 casi, giovedì di 1.073 casi, mercoledì di 1.162 casi, martedì di 1.858 casi, lunedì di 532 casi, domenica di 615 casi, sabato di 1.099 casi, venerdì di 1.453 casi, giovedì di 868 casi, mercoledì 3 giugno di 596 casi, martedì 2 giugno di 1.474 casi, lunedì 1° giugno di 708 casi); 178.526 i guariti : pari a +1.516 da ieri ;

: pari a ; 34.405 i morti: pari a +34



Il numero complessivo dei contagi di Covid-19 in Italia dall’inizio dell’epidemia hanno raggiunto i 237.500 casi totali, dai 237.290 di ieri.

Tra i 24.569 positivi al Coronavirus alla data del 16 giugno:

21.091 si trovano in isolamento domiciliare ( -1.122 in un giorno )



si trovano ( ) 3.301 sono ricoverati con sintomi ( -188 pazienti in un giorno )



sono ( ) 177 sono in terapia intensiva (ieri erano 207, -30 in un giorno).

Dai dati sui ricoveri arrivano oggi ottime notizie, con un consistente calo di pazienti nelle terapie intensive italiane che non si registrava da qualche tempo: oggi sono 30 pazienti in meno. Un calo che fa scendere i ricoveri in terapia intensiva ben sotto le 200 unità, a 177 ricoveri complessivi. Continuano a diminuire anche i pazienti negli altri reparti Covid non intensivi, che oggi scendono di altri 188 ricoveri. In calo anche i positivi in isolamento a casa, che sono poco più di 21 mila.

La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale al 16 giugno 2020.

Sui ricoveri in ospedale, salta subito agli occhi il dato sulle terapie intensive della Lombardia che dopo giorni di stasi o di cali al minimo ha vede oggi diminuire i pazienti di 25 unità, passando dai 94 di ieri ai 69 di oggi. Buono anche il dato sui pazienti ricoverati negli altri reparti di ospedale che scendono sotto le 2000 unità complessive, passando dai 2.018 di ieri ai 1.902 di oggi, con un calo di 116 pazienti. I positivi in isolamento domiciliare scendono invece di 602 unità, passando a 13.262 complessivi. I pazienti malati o attualmente positivi sono 15.233 in Lombardia, con un calo di 743 casi oggi. I guariti, invece, salgono a più di 60 mila, pari a 60.361 persone guarite in regione dall’inizio dell’epidemia, con un incremento oggi di 877 casi.

I nuovi contagi oggi in Lombardia segnano un netto calo, sono 143 rispetto ai 259 di ieri. L’ulteriore dato positivo è che questo calo corrisponde a un maggior numero di tamponi oggi: sono 7.044 rispetto ai 6.637 di ieri. Il rapporto tra positivi e tamponi scende così al 2,03% dal 3,9% di ieri.

Informazioni aggiornate in tempo reale sulla diffusione dei casi di Covid-19 in Italia le trovate sul sito web del Ministero della Salute.

