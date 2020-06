Coronavirus in Italia: contagi in calo ma non in Lombardia, i dati aggiornati al 15 giugno.



I dati aggiornati della Protezione Civile sull’epidemia di Coronavirus in Italia segnalano ancora un nuovo calo di contagi e decessi. Oggi nel Paese si segnalano 303 nuovi contagi in più, in calo dai 338 di ieri. Di questi nuovi contagi ben 259 sono in Lombardia, una cifra pari all’85% di tutti i nuovi casi nazionali. L’incremento percentuale giornaliero a livello nazionale scende al +0,13% dal +0,14% di ieri. I contagi complessivi in Italia sono 237.290 dall’inizio dell’epidemia.

Dalla somma dei nuovi contagi nazionali ne sono stati sottratti due della Provincia di Bolzano a seguito di un ricalcolo (quindi ai 236.989 di ieri vengono aggiunti 301 casi).

A fronte del calo dei nuovi contagi, va segnalato un numero molto basso di tamponi, che oggi sono 28.107, rispetto ai 56.527 di ieri. Circostanza che fa salire il rapporto tra contagi e tamponi che passa all’1,07% dallo 0,59% di ieri. Di seguito i dati aggiornati.

Coronavirus in Italia: contagi in calo ma non in Lombardia, dati aggiornati

I dati aggiornati al 15 giugno sull’epidemia di Coronavirus in Italia, a quasi un mese dalle maggiori aperture della fase 2 dell’emergenza sanitaria, ci comunicano un ulteriore calo nei nuovi contagi da Covid-19 su tutto il territorio nazionale con l’unica eccezione della Lombardia. Continua il calo dei malati e la crescita dei guariti anche se in numeri decisamente inferiori a quelli degli ultimi giorni. Oggi, infatti, si registrano 365 malati o attualmente positivi in meno, rispetto ai meno 1.211 di ieri. Il numero complessivo delle persone con un’infezione in corso in Italia scende a 25.909, sono le persone in isolamento domiciliare o ricoverate in ospedale.

I guariti di oggi sono 640, rispetto ai 1.505 di ieri, un numero che porta il totale dei guariti a 177.010 dall’inizio dell’epidemia. Molto buono, finalmente, il dato sui morti che dopo il calo di ieri sotto le 50 unità, con 44 decessi, oggi segna un ulteriore calo a 26 casi, il numero più basso dal 2 marzo scorso, quando in un giorno ci furono 18 decessi e poi 27 il 3 marzo. I giorni seguenti i decessi aumentarono vertiginosamente, fino al picco tra il 27 e il 28 marzo. Il numero complessivo di decessi in Italia per il Coronavirus è arrivato a 34.371 casi.

Prosegue il calo dei pazienti ricoverati in ospedale e dei positivi in isolamento a casa.

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a lunedì 15 giugno 2020

25.909 attualmente positivi al Covid-19 : -365 casi dal 14 giugno (ieri erano diminuiti 1.211 casi, sabato di 1.512 casi, venerdì di 1.640 casi, giovedì di 1.073 casi, mercoledì di 1.162 casi, martedì di 1.858 casi, lunedì di 532 casi, domenica di 615 casi, sabato di 1.099 casi, venerdì di 1.453 casi, giovedì di 868 casi, mercoledì 3 giugno di 596 casi, martedì 2 giugno di 1.474 casi, lunedì 1° giugno di 708 casi);



: (ieri erano diminuiti 1.211 casi, sabato di 1.512 casi, venerdì di 1.640 casi, giovedì di 1.073 casi, mercoledì di 1.162 casi, martedì di 1.858 casi, lunedì di 532 casi, domenica di 615 casi, sabato di 1.099 casi, venerdì di 1.453 casi, giovedì di 868 casi, mercoledì 3 giugno di 596 casi, martedì 2 giugno di 1.474 casi, lunedì 1° giugno di 708 casi); 177.010 i guariti : pari a +640 da ieri ;

: pari a ; 34.371 i morti: pari a +26



Il numero complessivo dei contagi di Covid-19 in Italia dall’inizio dell’epidemia hanno raggiunto i 237 mila casi, pari a 237.290 casi totali, dai 236.989 di ieri.

Tra i 25.909 positivi al Coronavirus alla data del 15 giugno:

22.213 si trovano in isolamento domiciliare ( -258 in un giorno )



si trovano ( ) 3.489 sono ricoverati con sintomi ( -105 pazienti in un giorno )



sono ( ) 207 sono in terapia intensiva (ieri erano 209, -2 in un giorno).

Anche se in numeri più contenuti, prosegue il calo dei pazienti ricoverati in ospedale per Covid-19 e dei positivi in che fanno la malattia in casa.

La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale al 15 giugno 2020.

Mentre in tutte le regioni oggi si osserva un netto calo dei casi, eccetto la Liguria ma con un lieve aumento – anche se va precisato, con molti meno tamponi oggi – la Lombardia è in controtendenza e vede aumentare di nuovo i suoi contagi giornalieri, oggi a 259 casi, dai 244 di ieri e 210 dell’altro ieri. Anche qui, comunque, i tamponi di oggi sono meno: 6.637 rispetto ai 9.336 di ieri, con il rapporto tra positivi e tamponi che sale al 3,9%, dal 2,61% di ieri. I contagi complessivi salgono a 91.917 in Lombardia, vicinissimi alla quota dei 92 mila.

I malati o attualmente positivi in regione sono 15.976, in calo di 13 casi dal giorno precedente, così distribuiti: 13.864 in isolamento domiciliare (+85 casi da ieri); 2.018 ricoverati in ospedale (-98 casi); 94 in terapia intensiva (numero stabile). I guariti oggi sono 264, per un numero complessivo di 59.484 dall’inizio dell’epidemia. Si registra, invece, un deciso calo dei morti: oggi solo 8 rispetto ai 21 di ieri e 23 dell’altro ieri, per un totale di 16.457 morti dall’inizio dell’epidemia.

Informazioni aggiornate in tempo reale sulla diffusione dei casi di Covid-19 in Italia le trovate sul sito web del Ministero della Salute.

