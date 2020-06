Coronavirus in Italia: morti in calo, meno di 300 ricoveri in terapia intensiva, i dati aggiornati al 6 giugno.

I dati della Protezione Civile aggiornati al 6 giugno sull’epidemia di Coronavirus in Italia segnalano un nuovo calo dei contagi e, buona notizia, anche dei morti. Dopo l’aumento di ieri di 518 contagi totali, oggi sono quasi la metà: 270 nuovi contagi totali a fronte di un maggior numero di tamponi. Segno inequivocabile della discesa della curva epidemica del Covid-19. L’incremento percentuale giornaliero scende al +0,12% dallo 0,22% di ieri. I casi totali di Coronavirus in Italia sono 234.801 dall’inizio dell’epidemia.

Dei 270 nuovi contagi di oggi, 142 sono in Lombardia.

Come abbiamo accennato, i tamponi effettuati oggi sono in aumento: 72.485 rispetto ai 65.028 di ieri. Il rapporto tra contagi e tamponi scende allo 0,37% dallo 0,29% di ieri. Di seguito i dati in dettaglio.

Oggi arrivano notizie molto buone sull’epidemia di Covdi-19 in Italia. Dopo l’impennata dei contagi di ieri, oggi i nuovi contagi totali sono quasi la metà ma con un numero di tamponi più elevato. I malati continuano a diminuire, i guariti ad aumentare e si registra finalmente un nuovo calo più consistente nel numero dei morti, comunque sempre troppi. I decessi, infatti, tornano sotto le 80 unità, scendendo a 72 nelle ultime 24 ore, contro gli 85 di ieri. Il numero complessivo dei deceduti rimane sotto le 34 mila unità, con 33.846 morti complessivi.

Continua ancora il calo costante dei malati o attualmente positivi che oggi diminuiscono di 1.099 casi, rispetto ai meno 1.453 di ieri, con un numero complessivo che scende sotto i 36 mila casi, pari a 35.877 persone con un’infezione in corso (in isolamento a casa o ricoverati in ospedale). Bene anche il numero dei guariti che oggi sale di 1.297 unità, portando il numero complessivo delle persone guarite o dimesse a 165.078 dall’inizio dell’epidemia.

Sono molto buoni i dati sui ricoveri ospedalieri: i pazienti nelle terapie intensive scendono a meno di 300, mentre quelli negli altri reparti ospedalieri sono poco più di 5 mila in tutta Italia.

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a sabato 6 giugno 2020

35.877 attualmente positivi al Covid-19 : -1.099 casi dal 5 giugno (ieri erano diminuiti di 1.453 casi, giovedì di 868 casi, mercoledì 3 giugno di 596 casi, martedì 2 giugno di 1.474 casi, lunedì 1° giugno di 708 casi, domenica 31 magio di 1.616 casi);



: (ieri erano diminuiti di 1.453 casi, giovedì di 868 casi, mercoledì 3 giugno di 596 casi, martedì 2 giugno di 1.474 casi, lunedì 1° giugno di 708 casi, domenica 31 magio di 1.616 casi); 165.078 i guariti : pari a +1.297 da ieri ;

: pari a ; 33.846 i morti: pari a +72

Il numero complessivo dei contagi di Covid-19 in Italia dall’inizio dell’epidemia hanno raggiunto i 234.801 casi totali, rispetto ai 234.531 di ieri.

Tra i 35.877 positivi al Coronavirus alla data del 6 giugno:

30.582 si trovano in isolamento domiciliare ( -777 in un giorno )



si trovano ( ) 5.002 sono ricoverati con sintomi ( -299 pazienti in un giorno )



sono ( ) 293 sono in terapia intensiva (ieri erano 316, -23 in un giorno).

Sono ottimi i dati sui ricoveri ospedalieri, che continuano a diminuire portando i pazienti nei reparti ordinaria poco più di 5 mila in tutta Italia, mentre quelli nelle terapie intensive scendono sotto i 300, a 293 ricoveri, un numero molto lontano dai 4.068 del 3 aprile scorso.

La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale al 6 giugno 2020.

Informazioni aggiornate in tempo reale sulla diffusione dei casi di Covid-19 in Italia le trovate sul sito web del Ministero della Salute.

