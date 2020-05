“Le mascherine limitano la trasmissione del virus”: uno studio lo conferma | FOTO

Uno studio ha dimostrato che le mascherine limitano la trasmissione virus. E’ di fontamentale indossarla sopratutto in certi luoghi.

Indossare le mascherine per ridurre la possibilità del contagio è fondamentale per fornire una barriera fisica per arginare i contagi da Covid-19 . A dare conferma è uno studio che l’Università della California ha condotto insieme all’Università Taiwan e pubblicato sulla rivista scientifica da Science. Inoltre, basti pensare che Paesi come Taiwan, Hong Kong, Singapore e Corea del Sud sono riusciti a contenere meglio la proliferazione del virus.

Mascherine limitano trasmissione del virus: protegge anche dagli asintomatici

L’organizzazione mondiale per la Sanità ha indicato che il distanziamento sociale ed il lavaggio delle mani serve per ridurre la diffusione virale basandosi su studi sulle goccioline respiratorie condotti negli anni ’30. Quando sono stati portati avanti questi studi, non esisteva la tecnologia per la rilevazione delle particelle diffuse via aerosol.

Studi più recenti hanno dimostrato che tosse intensa e starnuti che diffondono le goccioline di saliva e trasudato più grandi possono creare migliaia di particelle aerosol che oltre a sprigionare nell’aria goccioline in grado di diffondersi per più di sei metri, sarebbero in grado di generare particelle più sottili (che formano l’aerosol) portando il virus ancora più lontano.

L’uso dalle mascherine serve anche per proteggerci dagli asintomatici, come hanno spiegato gli esperti: “Gran parte della diffusione del coronavirus sembra avvenire attraverso la trasmissione aerea di aerosol prodotti da individui asintomatici mentre si respira e si parla. Gli aerosol possono accumularsi e rimanere con la loro carica infettiva nell’aria in spazi chiusi per ore ed essere facilmente inalati in profondità nei polmoni”.

Un recente studio ha stabilito che una persona che parla ad alta voce può generare tra i 1.000 e 100.000 particelle di aerosol che contengono virioni o particelle di virus sospese nell’aria. Tutto questo in un solo minuto di conversazione.

Gli esperti sostengono, che in base ai nuovi studi, è quasi impossibile stabilire una distanza minima che sia efficace contro il rischio di contagio.

Per questo motivo, secondo gli autori della pubblicazione l’uso delle mascherine è l’unico modo per evitare i contagi. Sopratutto in luoghi nei quali si possono accumulare alte concentrazioni di virus, come strutture sanitarie, aeroplani, ristoranti e altri luoghi affollati con ventilazione ridotta.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questo studio? Cosa ne pensate? Indossate la mascherina?

