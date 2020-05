Cosa accade quando usiamo male la mascherina? L’esperimento che lo mostra | FOTO

Un’epidemiologa ha mostrato come abbassare sul mento la mascherina e poi rimetterla sul volto può essere molto pericoloso e diffondere il contagio da Covid – 19.

Unimamme, da oggi si può circolare liberamente, almeno nella propria regione. Viene richiesto però l’uso della mascherina nei locali pubblici, sui mezzi e in ogni occasione in cui non si possa mantenere la distanza di almeno 1 metro. Un’epidemiologa di nome Sarah Milligan ha condiviso alcune indicazioni per un uso corretto delle mascherine.

Usiamo le mascherina in modo saggio

La dottoressa Sarah Milligan è un’epidemiologa e quindi una persona che sa perfettamente di cosa sta parlando quando avverte che indossare la mascherina sotto il mento è un errore che può favorire il contagio. Molte persone che forse non ne sono consapevoli, indossano le mascherine in modo errato, abbassandole sotto il mento.Ecco che cosa ha scritto su Twitter questa dottoressa del Texas: “oltre ad essere inefficace nel prevenire la trasmissione, questo spiega il perché vogliamo che indossiate le vostre mascherine in maniera appropriata per tutto il tempo”.

Il suo “cinguettio” sul social network Twitter è diventato virale. Ha avuto 4676 Like e 4587 condivisioni. La dottoressa ha mostrato, attraverso alcune immagini, grazie ai raggi ultravioletti, come i germi potrebbero essere facilmente trasportati sulla zona del collo dalla parte esterna della maschera. La dottoressa Milligan ha aggiunto che questo vale anche per chi ha l’abitudine di far pendere la mascherina da un lato. La Milligan ha aggiunto anche che se ci fosse l’esigenza di rimuovere la mascherina bisognerebbe farlo con estrema attenzione. “Quando vi mettere una maschera sporca sul naso o sul mento potreste finire col contaminarvi. Tenendola su ridurrete i rischi di contaminazione, ma se non vi trovate a vostro agio rimuovetela completamente e assicuratevi di lavarvi bene le mani prima e dopo “.

Ben Mullins, professore associato della Curtin University’s School of Public Health, esperto di aerosol, nel corso di un’intervista con Yahoo News Australia, ha detto che se una mascherina è indossata a lungo e il virus è presente può diventare un rischio. “Indossarle per troppo tempo, perché dovrebbero essere usa e getta, potrebbe farle diventare un vettore per la malattia se si viene esposti a persone infette”. Secondo il professor Mullins le mascherine offrono protezione pari a zero alle persone e che invece è meglio evitare di toccare il volto con le mani.

Anche Duncan Fullerton, consulente respiratorio dell’NHS ha aggiunto che se una mascherina viene usata male mette le persone a rischio. Unimamme, voi cosa ne pensate del post su Twitter e delle altre considerazioni riportate su Yahoo! News?

Other than being completely ineffective at preventing transmission, this is why we want you to wear your masks properly at all times #infectionprevention pic.twitter.com/m2kvcv6h1A — Sarah Milligan (@SarahMPHCIC) May 13, 2020

