Coronavirus in Italia: contagi in calo, morti al minimo, i dati aggiornati al 14 giugno.



Buone notizie dai dati sull’epidemia di Coronavirus in Italia, oggi si registra un nuovo calo di contagi e soprattutto di morti. I nuovi contagi di Covid-19 sono oggi 338, in calo dai 346 di ieri. L’incremento percentuale giornaliero passa a +0,14% dal +0,15% di ieri. I casi complessivi in Italia salgono a 236.989 dall’inizio dell’epidemia.

Ancora una volta ad incidere sul dato nazionale è quello della Lombardia con 244 nuovi contagi oggi, oltre il 72% dei contagi di tutta Italia.

I tamponi effettuati oggi sono di più: 56.527 rispetto ai 49.750 di ieri. Il rapporto tra contagi e tamponi è oggi dello 0,59% rispetto allo 0,69% di ieri. Di seguito i dati aggiornati in dettaglio.

LEGGI ANCHE –> DECESSI PER CORONAVIRUS: LE CARATTERISTICHE DEI PAZIENTI NEL NUOVO RAPPORTO ISS

Coronavirus in Italia: contagi e morti ancora in calo, dati aggiornati

Sono sempre meno i malati di Covid-19 in Italia, con il calo continuo e progressivo di quelli in isolamento domiciliare e di quelli ricoverati in ospedale. Le persone che al momento hanno un’infezione in corso in Italia (persone attualmente positive) sono oggi 26.274, con un calo giornaliero di 1.211 casi, meno rispetto al calo di 1.512 casi di ieri. I guariti oggi sono 1.505, rispetto ai 1.780 di ieri, per un numero complessivo di 176.370 persone guarite dall’inizio dell’epidemia.

Si segnala un dato positivo anche nel numero dei morti che oggi scendono sotto i 50 casi, il numero giornaliero più basso dal 5 marzo (quando i morti furono 41 in un giorno), pari a 44 decessi nelle ultime 24 ore, rispetto ai 55 di ieri (ai quali, però, sono stati aggiunti altri 23 decessi non conteggiati nei mesi scorsi, portando il numero a 78). Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus si sono registrati in Italia 34.345 decessi.

LEGGI ANCHE –> “LE MASCHERINE LIMITANO LA TRASMISSIONE DEL VIRUS”: UNO STUDIO LO CONFERMA | FOTO

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a domenica 14 giugno 2020

26.274 attualmente positivi al Covid-19 : -1.211 casi dal 13 giugno (ieri erano diminuiti di 1.512 casi, venerdì di 1.640 casi, giovedì di 1.073 casi, mercoledì di 1.162 casi, martedì di 1.858 casi, lunedì di 532 casi, domenica di 615 casi, sabato di 1.099 casi, venerdì di 1.453 casi, giovedì di 868 casi, mercoledì 3 giugno di 596 casi, martedì 2 giugno di 1.474 casi, lunedì 1° giugno di 708 casi);



: (ieri erano diminuiti di 1.512 casi, venerdì di 1.640 casi, giovedì di 1.073 casi, mercoledì di 1.162 casi, martedì di 1.858 casi, lunedì di 532 casi, domenica di 615 casi, sabato di 1.099 casi, venerdì di 1.453 casi, giovedì di 868 casi, mercoledì 3 giugno di 596 casi, martedì 2 giugno di 1.474 casi, lunedì 1° giugno di 708 casi); 176.370 i guariti : pari a +1.505 da ieri ;

: pari a ; 34.345 i morti: pari a +44



Il numero complessivo dei contagi di Covid-19 in Italia dall’inizio dell’epidemia hanno raggiunto i 236.989 casi totali, dai 236.651 di ieri.

Tra i 26.274 positivi al Coronavirus alla data del 14 giugno:

22.471 si trovano in isolamento domiciliare ( -1.047 in un giorno )



si trovano ( ) 3.594 sono ricoverati con sintomi ( -153 pazienti in un giorno )



sono ( ) 209 sono in terapia intensiva (ieri erano 220, -11 in un giorno).

Continuano a diminuire i pazienti ricoverati in ospedale e quelli in isolamento a casa, con sintomi non gravi. Nelle terapie intensive di tutta Italia sono ricoverati poco più di 200 pazienti, un calo ormai costante da oltre due mesi. Mentre in isolamento domiciliare si trovano poco più di 22 mila persone.



La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale al 14 giugno 2020.

Sono ancora alti i contagi in Lombardia, che oggi registra un nuovo aumento di casi giornalieri, pari a 244 nuovi contagi totali, rispetto ai 210 di ieri. Il numero complessivo sale a 91.658 dall’inizio dell’epidemia. I tamponi di oggi sono meno, 9.336 rispetto ai 9.474 di ieri. Questo fa sì che a fronte di un numero più elevato di contagi salga il rapporto tra positivi e tamponi, pari a 2,61% rispetto a 2,21% di ieri.

Che ne pensate unimamme?

LEGGI ANCHE –> MORTALITÀ IN ITALIA NEL PRIMO TRIMESTRE 2020 | RAPPORTO ISTAT E ISS | IMPATTO DEL COVID-19

Informazioni aggiornate in tempo reale sulla diffusione dei casi di Covid-19 in Italia le trovate sul sito web del Ministero della Salute.

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.