Richiamo caramelle per rischio soffocamento | Marca | FOTO

Il Rasff ha disposto il richiamo di alcune caramelle gommose per rischio soffocamento. Inoltre c sono anche altri prodotti segnalati.

Le segnalazioni di prodotti che anche se sono stati messi in commercio non devono essere consumati avvengono da vari enti. C’è il Ministero della Salute italiano, i singoli produttori (Operatori del settore alimentare), ma c’è un ente che si occupa delle segnalazioni a livello europeo. Si tratta del Rasff, il Sistema rapido di allerta europeo per alimenti e mangimi. Sul loro sito ci sono tutte le segnalazioni.

Richiamo caramelle: la segnalazione dal Rasff

Dall’8 al 14 giugno 2020 sono state segnalate dal Rasff 58 notifiche di prodotti alimentari contaminati o non adatti al consumo: Salmonella in petto di tacchino congelato dalla Polonia; aflatossine (B1) in pistacchi sgusciati provenienti dall’Iran, spediti dagli Emirati Arabi Uniti. Inoltre, tra i lotto che l’Italia ha respinto alla frontieria si segnala aflatossine (B1) in pistacchi dall’Iran, spediti dalla Turchia.

C’è però un caso molto importante che riguarda delle gelatine sotto forma di caramelle che non devono essere consumate per rischio di soffocamento. Le gelatine sono estremamente viscose per la presenza di additivi non autorizzati: E410 (farina di semi di carrube) ed E407 (carragenina). Le caramelle provengono da Taiwan attraverso i paesi bassi.

Si tratta di diversi formati del prodotto:

Marca : confezioni di gelatina ABC

: confezioni di gelatina ABC Nome del prodotto: Girl Jelly Fruity Bites e Boy Jelly Fruity morde

del Girl Jelly Fruity Bites e Boy Jelly Fruity morde Nelle confezioni le gelatine sono di cari gusti: pesca, cocco…

le gelatine sono di cari gusti: pesca, cocco… Produttore: Tsang Lin Industries

Tsang Lin Industries Paese di produzione: Taiwan

di Taiwan Lotto: tutti i lotti

Se si hanno in casa questi prodotti bisogna evitare di consumarli.

Voi unimamme avete mai consumato queste gelatine? Le avete in casa?

