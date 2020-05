Richiamo cereali per colazione | Marca e lotto | FOTO

Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo per un lotto di cereali per rischio allergene. Il marchio ed il lotto contaminato.

Il ministero della Salute ha pubblicato il richiamo di un prodotto alimentare che viene venduto in alcuni supermercati italiani. Il richiamo è stato necessario per un problema durante il confezionamento. Le indicazioni sulla confezioni non corrispondono al prodotto che si trova all’interno.

Richiamo cereali per colazione : marca e lotto da controllare

Il richiamo riguarda il lotto di cereali da colazione multigrain di riso e frumento integrale classico Despar Vital. Il motivo del richiamo, come si legge dalla nota del Ministero, per un problema di confezionamento: è un problema di errato confezionamento del prodotto indicato. La scatola dei cereali multigrain, infatti, non contiene la versione classica del prodotto, ma quella con cioccolato fondente, tra i cui ingredienti c’è anche lecitina di soia, un allergene non dichiarato in etichetta.

I dati del prodotto incriminato:

Denominazione di venbdita: Multigrain di riso e frumento integrale gr 375

di venbdita: Multigrain di riso e frumento integrale gr 375 Marchio del probdotto: Despar Vital

del probdotto: Despar Vital Nome o ragione sobciale dell’OSA: Despar Italia C.a.r.l. – Casalecchio di Reno (Bologna)

o sobciale Despar Italia C.a.r.l. – Casalecchio di Reno (Bologna) Lotto di produzione: P 16/04/2020 S 16/10/2021

di P 16/04/2020 S 16/10/2021 Nome del produttore: Molino Nicoli S.p.a.

del Molino Nicoli S.p.a. Sede dello stabilimento : Via Antonio Locatelli n°6 – 24060, Costa di Mezzate (BG)

dello : Via Antonio Locatelli n°6 – 24060, Costa di Mezzate (BG) Data di scadenza o termine minimo di conservazione: 16-10-2021

di o termine minimo di conservazione: 16-10-2021 Descrizione peso/volume di vendita: 375 gr

La data di scadenza è stampata sulla patella superiore dell’astuccio. Il richiamo si riferisce solo al prodotto menzionato e limitamente alla scadenza indicata (16/10/2021).

Come per ogni richiamo si raccomanda alle persone allergiche alla soia di non consumare il prodotto segnalato e restituirlo al punto vendita d’acquisto per ricevere il rimborso o il cambio merce.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questo nuovo richiamo? Avete trovato il prodotto all’interno della confezione che non corrisponde con quello che c’è scritto sull’astuccio?

