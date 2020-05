Richiamo di un prodotto alimentare per rischio contaminazione | Marca e Lotto | FOTO

La catena alimentare Iper ha ordinato il richiamo urgente di un prodotto alimentare a causa di una contaminazione.

Il Ministero della Salute, tramite un comunicato, ha disposto il ritiro di un prodotto alimentare che viene venduto presso i supermercati Iper, catena molto diffusa in Lombardia e in altre regioni dell’Italia settentrionale.

Richiamo Crescia Sfogliata di Urbino: marca e lotto da controllare

Si tratta di un prodotto di largo consumo, da forno, per il quale vi è un rischio di contaminazione. Il richiamo risale alla data 15/05/ 2020

I dati del prodotto incriminato:

Denominazione di vendita: Crescia sfogliata di Urbino

di Crescia sfogliata di Urbino Marchio del prodotto: Il Panaro Food Srl

del Il Panaro Food Srl Nome o ragione sociale dell’OSA: Moretti Monia Il Panaro Food Srl

o Moretti Monia Il Panaro Food Srl Lotto di produzione: 20.275

di 20.275 Nome del produttore: Il Panaro Food Srl

del Il Panaro Food Srl Sede dello stabilimento: via P. Mazzacchera n 7 61029 Urbino

dello via P. Mazzacchera n 7 61029 Urbino Data di scadenza o termine minimo di conservazione: 20/06/2020

di o di 20/06/2020 Descrizione peso/volume di vendita: confezione trasparente

La Crescia Sfogliata di Urbino contiene 3 pezzi da 450 gr. ed è stata identificata con il lotto di produzione 20.275. La Crescia è stata realizzata per Iper da parte dell’azienda Il Panaro Food SRL di Moretti Monia’ e viene commercializzata con il marchio: Il viaggiatore goloso. Lo stabilimento dove è stata confezionata è situato ad Urbino, in via Mazzacchera. Il termine ultimo di consumazione, infine, è il 20 giugno 2020.

Più nello specifico il richiamo è scaturito da una contaminazione crociata da soia non dichiarata in etichetta che potrebbe essere molto rischiosa per la salute dei soggetti allergici o intolleranti a questo ingrediente. Queste persone sono ammonite a non consumare nel modo più assoluto il prodotto e di restituirlo subito al punto vendita dove è stato acquistato. Se siete certi di non essere allergici potete consumare tranquillamente il prodotto. Unimamme, voi avete in casa questo prodotto segnalato da Iper?

