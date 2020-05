Richiamo zuppa di verdure per rischio microbiologico | Marca e Lotto | FOTO

Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo per un lotto di una zuppa di verdure per rischio microbiologico. Il marchio ed il lotto contaminato.

Sul sito del Ministero per la Salute, nella sezione dei richiamo da parte degli operatori del settore alimentare (OSA), è stato pubblicato il richiamo di un prodotto alimentare. I richiami sono molto importanti per assicurare la salute del consumatore. Sono di vario tipo, fisico, chimico e microbiologico e molto spesso sono in via precauzionale.

Richiamo zuppa di verdure: marca e lotto da controllare

Il richiamo pubblicato in data 19/05/2020 riguarda un lotto di zuppa di verdura già pronta distribuita dalla catena di supermercati Esselunga. Si tratta della Zuppa di verdure con legumi e cereali. Il motivo del richiamo è la sospetta presenza di botulino.

I dati del prodotto incriminato:

Denominazione di vendita: Zuppa di Verdure con legumi e cereali

di Zuppa di Verdure con legumi e cereali Marchio del prodotto: Esselunga

del Esselunga Nome o ragione sociale dell’OSA: Esselunga spa

o Esselunga spa Lotto di produzione: 20-113

di 20-113 Nome del produttore: Zerbinati

del Zerbinati Sede dello stabilimento: via Salmazza, 7 – 15032 Borgo San Martino AL

dello via Salmazza, 7 – 15032 Borgo San Martino AL Data di scadenza o termine minimo di conservazione: 20-05-20

di o di 20-05-20 Descrizione peso/volume di vendita: 620 gr

Il produttore avverte di non consumare il prodotto e di riportarlo presso il punto vendita. Per chiunque abbia bisogno di maggiori informazioni può contattare il servizio clienti Esselunga al numero verde 800-666-555.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questo richiamo? Avete mai consumato questo prodotto?

