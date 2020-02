Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo per un lotto un salame contadino per la contaminazione chimica. Il marchio ed il lotto contaminato.

Rischio microbiologico è la motivazione per il richiamo di un salume dalle nostre tavole. Anche questa volta, il richiamo è stato pubblicato sul sito del Ministero per la Salute il quale ha invitato i consumatori a non mangiare il prodotto.

Richiamo salame per rischio microbiologico: il lotto e la marca da controllare

I motivi dei richiami sono diversi: presenza di corpi estranei, come pezzi di plastica, di metallo o anche di vetro oppure una contaminazione microbiologica. Proprio quest’ultimo caso ha indotto il richiamo dal mercato di un lotto di salame. Come si legge dal comunicato pubblicato sul sito, il prodotto incriminato è il salame contadino “LA SALUMERIA DI EUSTACHIO”.

I dati del prodotto richiamato:

Denominazione di vendita : Salame Contadino C/A

: Salame Contadino C/A Marchio del prodotto : La Salumeria di Eustacchio

: La Salumeria di Eustacchio Nome o ragione sociale dell’OSA : La Salumeria di Eustacchio r.r.l.

: La Salumeria di Eustacchio r.r.l. Lotto di produzione : P04316

: P04316 Nome del produttore : La Salumeria di Eustacchio S.r.l.

: La Salumeria di Eustacchio S.r.l. Sede dello stabilimento : via M. Pantaleoni, 1 – 31030 Casier (TV)

: via M. Pantaleoni, 1 – 31030 Casier (TV) Data di scadenza o termine minimo di conservazione: 15-07-2020

Il Ministero della Salute ha predisposto il richiamo il lotto per la presenza di due batteri: la listeria e la salmonella. Si tratta di due batteri che facilemnte possono andare a contaminare il cibo. La Listeria monocytogenes è un batterio che causa una tossinfezione alimentare. La salmonellosi è una malattia infettiva dell’apparato digerente causata dai batteri della salmonella. La raccomandazione è sempre quella di non consumare il lotto indicato per coloro che hanno acquistato il prodotto e di restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato.

Voi unimamma avete in casa questo prodotto? Eravate a conoscenza di questa notizia?

