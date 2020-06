In Francia, una bambina di 9 anni, ha iniziato a sudare marrone, si trattava di un problema di origine batterica.

Unimamme, oggi vi racontiamo la vicenda di una bambina di 9 anni che ha iniziato a sudare color marrone, facendo preoccupare tutti. La vicenda è accaduta in Francia.

Bambina ha un colorito strano: ecco cosa è accaduto

Unimamme, oggi vi raccontiamo una storia piuttosto curiosa, una bambina francese di 9 anni, all’improvviso ha iniziato a mostrare una colorazione marrone sul naso, la fronte, le guance. Il colorito strano concerneva però solo le zone esposte alla luce, non gli occhi, il collo o le parti del corpo coperte dai vestiti. Strofinandole il viso con un panno quest’ultimo rimaneva sull’indumento, ma dopo qualche ora riappariva. I medici hanno quindi stabilito che a colorarsi era il suo sudore. La piccola è stata seguita dall’ospedale della Val D’Oise e la sua particolarissima vicenda clinica è stata annoverata sugli Annales de dermatologie et de vénéréologie.

Sono dunque state escluse cause esterne, come coloranti per tessuti, sostanze chimiche e farmaci che potrebbero causare cambiamenti nella flora batterica della pelle, sono stati eliminati dalla diagnosi anche microrganismi che secernono pigmenti. Il sudore può diventare rosso, rosa, marrone, blu, giallo, verde o nero, ma la bambina non seguiva nessun trattamento farmacologico, non assumeva integratori alimentari e nessun prodotto di cosmesi. Anche gli esami del sangue e delle urine erano in regola. La bambina era affetta da pseodocromidosi, una patologia di origine batterica. Si tratta, nello specifico, di una malattia dermatologica che colpisce il viso, ma può toccare anche i palmi e le piante dei piedi, collo, ascelle e anche le unghie.

Alla piccina è stato prescritto un trattamento antibiotico orale e una crema a base di eritromicrina per due settimane. Dopo pochi giorni la situazione della bimba è migliorata e alla fine la strana colorazione è scomparsa. Dopo 15 giorni non presentava nessuna recidiva. Emmanuel Mahé e i suoi colleghi dermatologi e microbiologi dell’ospedale Victor-Dupouy di Argenteuil sospettano che le radiazioni ultraviolette abbiano causato una reazione fotochimica del sudore, modificata da batteri cromogenici associati a un’infezione batterica della pelle. I medici hanno aggiunto che il sudore marrone potrebbe anche essere anche la conseguenza di una distribuzione irregolare delle ghiandole sudoripare nella pelle, queste si trovano sulla fronte e sulle guance. Unimamme, cosa ne pensate di questa vicenda raccontata su Le Monde?

