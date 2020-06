Intervento unico al mondo per una bambina di 9 anni con un tumore osseo | FOTO

Una bambina di 9 anni colpita da una rara forma di tumore crescerà con un chiodo allungabile, un’operazione da primato in Italia.

Una bambina di 9 anni è stata operata a Torino con un intervento sofisficato e da primato, aveva un tumore, ma grazie alle cure potrà condurre una vita normale.

Bambina con un tumore raro viene aiutata dai medici

Una bambina di 9 anni era affetta da una forma rara di sarcoma che avrebbe potuto pregiudicarne la crescita. La piccola però è stata protagonista di un’incredibile operazione, compiuta per la prima volta, presso l’ospedale Regina Margherita di Torino. L’intervento è stato portato da termine da una squadra di ortopedici coordinata dal dottor Raimondo Piana (Chirurgia Oncologica e Ricostruttiva dell’ospedale CTO di Torino) insieme al dottor Marco Manfrini ed alla dottoressa Laura Campanacci della Clinica di Ortopedia Oncologica del Rizzoli diretta dal professor Davide Donati.

Come accennato, alla bambina era stato diagnosticato una rara forma di sarcoma osseo, così aveva affrontato la chemioterapia presso il reparto di Oncoematologia pediatrica del Regina, poi, qualche giorno fa è stata sottoposta all’operazione per asportare il tumore e salvare la caviglia grazie alla ricostruzione con osso da donatore e sintesi con chiodo allungabile. In questo modo il suo arto potrà crescere senza bisogno di altri interventi. La tecnica utilizzata è all’avanguardia, il chiodo permetterà l’allungamento alla fine della maturazione scheletrica. “La chirurgia è stata pianificata nei minimi dettagli dalle due équipes di medici ed ingegneri nelle settimane precedenti. Nonostante la pandemia da COVID19 le cure legate a questo tipo di patologie si sono svolte regolarmente e senza ritardi. La bimba ora sta bene ed è stata appena dimessa“ hanno spiegato dall’ospedale. Unimamme, cosa cosa ne pensate di questa vicenda riportata su La Stampa?

