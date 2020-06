‘Maddie venduta ai pedofili”: i sospetti sulla bimba scomparsa | FOTO

Aumentano gli indizi su Christian Brückner, il ladro e pedofilio sospettato di aver rapito e fatto scomparire Maddie McCann.

L’ex compagno di cella di Christian Brückner ha lanciato pesanti accuse verso il ladro pedofilo sospettato di aver rapito Maddie McCann nel 2007, mentre di trovava in vacanza con i genitori in Portogallo.

Nuovi indizi sul possibile rapitore di Maddie McCann

Unimamme, solo poco tempo fa ci sono state delle novità riguardo la sparizione di Maddie McCann nel maggio del 2007 da un resort dove si trovava con i genitori, mentre erano in vacanza a La Paz, in Portogallo. I genitori della bimba, che all’epoca aveva 3 anni, l’avevano lasciata da sola nell’appartamento, mentre loro cenavano con amici nel ristorante del resort poco distante. Secondo la loro testimonianza ogni 20 minuti si alzavano per controllare che fosse tutto a posto. Il pedofilo Brückner, già in cella per un altro reato, all’epoca si trovava a La Paz. Ora Michael Tatschl, ex compagno di cella e convivente di Brückner, ha rilasciato dichiarazioni che incriminano pesantemente il sospettato. “Brueckner si vantava di vendere bambini e credo proprio che Madeleine sia stata venduta a un rete di pedofili, forse in Marocco. A quel tempo vivevo con lui. Lui era il mio migliore amico” ha riferito Michael Tatschl. Tatschl, a sua volta ladro, senza dimora e con problemi di droga si dice convinto della colpevolezza dell’ex compagno di cella.

“So che l’ha fatto ho capito che era stato lui nel momento in cui la polizia è venuta da me lo scorso aprile” ha riferito in un’intervista al Sun. Tatschl ha aggiunto: “verso fine maggio o i primi di giugno lui era arrivato in Spagna con il suo enorme camper americano, sapeva che avevo connessioni con il mondo della marijuana e potevo aiutarlo a fare soldi. Pensavamo che fosse un pervertito, non che gli piacessero i bambini”. L’ex compagno di cella ha aggiunto che Brückner era un “bravissimo” ladro, svaligiava facilmente gli appartamenti dei turisti al primo piano e che rubava di tutto. Secondo Tatschl, di origine austriaca, il 3 maggio del 2007 il pedofilo il pedofilo avrebbe portato via da un appartamento un bambino. “Era ossessionato dalla rete, afferma Tatschl e probabilmente la usava per “occuparsi di pornografia e droga”.

Sempre Tatschl ha precisato che a quell’epoca, lui si era trasferito in Spagna. “Brueckner si è presentato da me pochi giorni dopo la scomparsa tra la fine di maggio e l’inizio giugno, alla guida di un camper Allegro Winnebago Tiffin” l’uomo aveva pensato che Brueckner se lo fosse procurato con un grosso affare di droga, ma ora ha cambiato decisamente opinione e ritiene che fosse il risultato del sequestro della piccola Maddie. I due avevano trascorso 8 mesi in prigione, nella stessa cella dopo che erano stati trovati a rubare diesel dai camion in Portogallo. Erano stati scarcerati nel 2006. Tatschl ha detto anche che a convincerlo della colpevolezza dell’amico è stato anche il documentario di Netflix: La scomparsa di Maddie McCann in cui una turista ha raccontato di un uomo che spiava il figlio che giocava. Tatschl ha detto di aver pensato subito a Christian. Lui non avrebbe avvisato le autorità perché a causa dei suoi trascorsi provava risentimento e disgusto verso le autorità, ma era sicuro che l’amico sarebbe stato catturato. Unimamme, cosa ne pensate di questa vicenda? Secondo voi questo testimone è attendibile?

