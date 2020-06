“L’amore vero vince sempre”: la commovente proposta di matrimonio prima di morire | VIDEO

Edoardo Parisi e Chiara Giuntoli si sono promessi di sposarsi mentre lei, una donna 35 anni, si trovava in ospedale per un tumore che non le ha lasciato scampo.

Unimamme, di recente su Facebook, è diventato virale il filmato di due giovani promessi sposi che hanno deciso di convolare all’altare su un letto d’ospedale, in Toscana.

Promessi sposi su un letto d’ospedale: la storia di Edoardo e Chiara

La vicenda di Edoardo Parisi e di Chiara Giuntoli, sarebbe simile a quella di tanti giovani della loro età che sognano di sposarsi e costruire una famiglia, se non fosse che a separarli ci sia è messa una malattia. 20 mesi fa, Chiara Giuntoli, 35 anni, aveva scoperto di avere un tumore al seno, ha combattuto coraggiosamente contro questa malattia, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Durante i mesi della malattia i due giovani sono stati sostenuti dalla loro comunità di Fucecchio, in provincia di Firenze. Poco tempo fa Edoardo ha organizzato una partita benefica di calcetto.



Chiara, purtroppo, è morta venerdì 19 giugno, ma due giorni prima di spegnersi il fidanzato Edoardo, di 32 anni, le ha fatto un’incredibile proposta che è stata filmata. Il video, postato sulla pagina Facebook di Edoardo, ha ottenuto, ad oggi, 50147 Like e 14 634 condivisioni, diventando quindi virale. Oltre il filmato in cui chiede la mano di Chiara, Edoardo ha postato anche una riflessione che vi riportiamo: “stamani mi sono svegliato. Ho dormito dopo non so quanti giorni. Ho fatto colazione, da solo. Cornetto alla crema e cappuccino. Ho pianto, di nascosto, nella doccia, proprio come facevo a casa perché sennò ti saresti arrabbiata. Fuori c’e’ il sole che brilla e un leggero vento mi accarezza la pelle. Ho aperto i social dopo tanto tempo, una cosa che due tipi come noi facevano ogni istante. Ho visto tanti messaggi, più o meno belli, di tante persone. Sembrava veramente triste questa storia. Allora mi sono fermato e ho pensato che tu, durante la malattia, non sei mai stata triste. Non perché non capissi la situazione, ma perché sapevi che la tua tristezza mi avrebbe inevitabilmente contagiato. E hai sempre sorriso e lottato e brillato.



Questo è stato il tuo momento felice, anzi nostro. Come si può essere felici in questa situazione ?

Tu lo eri. Il video lo dimostra.

Mi hai detto: “Scusami, non ho le forze di essere più felice di così”.

Ma io l’ho visti tuoi occhi, erano carichi di una luce divina.

A che cosa sarebbe servito scrivere qui se non ad aumentare la disperazione?

Ho fatto e scritto sempre tutto quando tu eri lì accanto a me. Oggi ho visto troppa tristezza in giro. Scritta , parlata, pensata.

Oggi il sole splende.

Ho pensato che questo doveva essere il nostro momento, il nostro “segreto”. Ma in questo oceano di tristezza questo video è la prova di quello che io ho sempre pensato. L’Amore Vero vince sempre. Vince su tutto. E’ una forza davvero straordinaria, più di una medicina, più della cura. Nessuno lì dentro riusciva a farti sorridere. Solo questo, solo l’Amore. Si l’Amore scritto maiuscolo. Allora penso sia giusto condividerlo con il mondo. Il mondo deve sapere che per quanto la morte sia disperazione, per quanto cerchi di distruggerti con una codardia senza precedenti... con noi non ce l’ha fatta. Noi, INSIEME, abbiamo fatto questo. Gli abbiamo sorriso in faccia.

Adesso che tutti vedono, capiscono veramente che cosa eravamo e che cosa siamo.

Ieri, oggi, domani… ci sarà il sole. Sarà solo più difficile scorgerlo. Farò sempre colazione con cappuccino e cornetto alla crema.

Domani ti saluteremo tutti insieme. Perché io non sono solo. Ho una promessa da mantenere, ho te, ho un esercito alle mie spalle. Abbiamo solo rimandato qualcosa. Non sono troppo triste, te non saresti d’accordo.

Adesso so che se l’amore è vero Amore, niente può separare due persone fatte per stare insieme.

TI AMO ❤️”

Il video ha commosso tutti gli utenti, si tratta di un momento molto intimo in cui Edoardo ha chiesto la mano della donna che amava. “Mi vuoi sposare?” si sente pronunciare da Edoardo, mentre Chiara risponde: “Ma che dici, ma che sei scemo!” e ancora “amore, scusa se più felice non posso”. La donna si è commossa, si è messa a piangere, poi è arrivato l’abbraccio, il bacio. “Prima bisogna combattere, poi vieni a casa che dobbiamo organizzare tutto”. Due giorni fa si sono svolti i funerali di Chiara, sempre a Fucecchio. La Chiesa era piena e lo sarebbe stata anche senza le norme di distanziamento causate dalla Covid 19. Durante la cerimonia Edoardo ha detto queste parole riportate su Il Tirreno: “quando ci siamo incontrati, le ho chiesto che sogni avesse, perché io come tanti sognavo una bella macchina, viaggiare, una carriera. Lei, invece, mi ha risposto che desiderava sposarsi e avere una famiglia. Lì ho pensato che i suoi sogni fossero “normali”, mentre adesso realizzo che i suoi sogni erano i più belli di tutti. Darei tutto per far sì che i suoi desideri si realizzino, ma non è possibile. La vita va di corsa, sei preso da tante cose ma non avete idea di cosa darei per rifarci colazione assieme».Da qui la richiesta di prendere Chiara come esempio: «Vi chiedo, affinché non tutto sia vano, di amare e apprezzare ogni istante della vostra vita. Io son sicuro che ci rivedremo, un lieto fine tra noi ci sarà: Chiara non vedo l’ora di vederti vestita da sposa”. Unimamme, cosa ne pensate di questa commovente vicenda?

