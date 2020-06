Coronavirus in Italia: nuovo aumento di decessi, contagi in calo. I dati aggiornati al 24 giugno.



I dati sull’epidemia di Coronavirus in Italia riportano oggi un ulteriore calo dei contagi che oggi scendono a 190 nuovi casi dai 122 di ieri. La maggior parte sono sempre in Lombardia, che oggi segna 88 nuovi contagi, quasi la metà di quelli nazionali.

Il numero totale dei casi di Covid-19 in Italia sale a 239.410, dai 238.833 di ieri, per effetto di un ricalcolo dei contagi in Trentino, che segnala 387 casi totali in più rispetto a quelli conteggiati in precedenza. L’incremento percentuale giornaliero è del +0,07% dal +0,05% di ieri.

I tamponi effettuati oggi sono 53.266, in numero più elevato dai 41.135 di ieri. Il rapporto tra positivi e tamponi sale allo 0,35% dallo 0,29% di ieri. Di seguito i dati in dettaglio.

Coronavirus in Italia: nuovo aumento di decessi, contagi in calo, dati aggiornati

Prosegue stabilmente il calo della curva epidemica del Covid-19 in Italia, con una progressiva diminuzione del numero dei malati e un costante aumento di quello dei guariti. Il dato negativo di oggi, purtroppo, riguarda i decessi che tornano a salire dopo il deciso calo di ieri.

Mercolì 24 giugno, i malati o attualmente positivi al virus in Italia scendono sotto le 19 mila unità, con un calo di 918 casi, inferiore ai 1.064 di ieri, che porta il numero complessivo delle infezioni ative a 18.655 casi. I guariti di oggi sono 1.526, in aumento dai 1.159 di ieri, un numero che porta il conteggio complessivo a 186.111 persone guarite dall’inizio dell’epidemia.

Purtroppo, oggi i morti tornano a salire, sono 30 nelle ultime 24 ore rispetto ai soli 18 di ieri. Dal numero complessivo dei decessi, tuttavia, vanno sottratti 61 casi riferiti in precedenza al Trentino,eliminati a seguito di un ricalcolo. Il numero totale dei morti scende così a 34.644, dai 34.675 di ieri (+30 decessi oggi -61 del Trentino). Il Trentino ha ricalcolato anche 447 guariti in più.

Prosegue invece il calo dei ricoveri in ospedale e dei positivi in isolamento a casa.

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a mercoledì 24 giugno 2020

18.655 attualmente positivi al Covid-19 : -918 casi dal 23 giugno (ieri erano diminuiti di 1.064 casi, lunedì di 335 casi, domenica 240 casi, sabato 20 giugno di 331 casi, venerdì 19 di 1.558 casi, giovedì 18 di 824 casi, mercoledì 17 di 644 casi, martedì 16 di 1.340 casi, lunedì 15 giugno di 365 casi, domenica 14 di 1.211 casi, sabato 13 di 1.512 casi, venerdì 12 giugno di 1.640 casi, giovedì 11 di 1.073 casi, mercoledì 10 di 1.162 casi, martedì 9 di 1.858 casi, lunedì 8 giugno di 532 casi, domenica 7 giugno di 615 casi, sabato 6 di 1.099 casi, venerdì 5 di 1.453 casi, giovedì 4 di 868 casi, mercoledì 3 giugno di 596 casi, martedì 2 giugno di 1.474 casi, lunedì 1° giugno di 708 casi);



: (ieri erano diminuiti di 1.064 casi, lunedì di 335 casi, domenica 240 casi, sabato 20 giugno di 331 casi, venerdì 19 di 1.558 casi, giovedì 18 di 824 casi, mercoledì 17 di 644 casi, martedì 16 di 1.340 casi, lunedì 15 giugno di 365 casi, domenica 14 di 1.211 casi, sabato 13 di 1.512 casi, venerdì 12 giugno di 1.640 casi, giovedì 11 di 1.073 casi, mercoledì 10 di 1.162 casi, martedì 9 di 1.858 casi, lunedì 8 giugno di 532 casi, domenica 7 giugno di 615 casi, sabato 6 di 1.099 casi, venerdì 5 di 1.453 casi, giovedì 4 di 868 casi, mercoledì 3 giugno di 596 casi, martedì 2 giugno di 1.474 casi, lunedì 1° giugno di 708 casi); 186.111 i guariti : pari a +1.526 da ieri ;

: pari a ; 34.644 i morti: pari a +30 oggi -61 del Trentino



Il numero complessivo dei contagi di Covid-19 in Italia dall’inizio dell’epidemia hanno raggiunto i 239.410 casi totali dai 238.833 di ieri. Un numero che cresce in modo considerevole per effetto di un ricalcolo del Trentino che ha aggiunto 387 casi totali a quelli conteggiati finora.

Tra i 18.655 positivi al Coronavirus alla data del 23 giugno:

16.938 si trovano in isolamento domiciliare ( -667 in un giorno )



si trovano ( ) 1.610 sono ricoverati con sintomi ( -243 pazienti in un giorno )



sono ( ) 107 sono in terapia intensiva (ieri erano 115, -8 in un giorno).

Continuano ad essere buoni i numeri sui ricoveri per Covid-19 negli ospedali. I pazienti in terapia intensiva sono solo poco più di 100 in tutta Italia, con un ulteriore calo di 8 casi oggi. Scendono a poco più di 1.600 unità quelli ricoverati negli altri reparti. Mentre i positivi in isolamento a casa sono meno di 17 mila in tutta Italia.

La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale al 24 giugno 2020.

Oggi aumentano i contagi in Lombardia, ma si mantengono sotto la soglia delle 100 unità. Si registrano in regione 88 nuovi casi dai 62 di ieri. I tamponi oggi sono di più: 9.099 contro i 6.986 di ieri. Il rapporto tra positivi e tamponi sale allo 0,96% dallo 0,88% di ieri. I casi totali di Covid-19 in Lombardia sono 93.261 dall’inizio dell’epidemia.

Riguardo alle altre regioni, gli aumenti più significativi di nuovi casi sono: 44 in Emilia Romagna, 22 in Piemonte, 11 in Campania, 6 nel Lazio, 5 in Toscana, 4 nelle Marche e 3 in Veneto. Nelle altre regioni in cui si registrano nuovi contagi sono solo 1 in ciascuna. Sono invece a zero contagi oggi: Puglia, Provincia Autonoma di Trento, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Molise, Basilicata.

I malati in Lombardia continuano a diminuire, oggi scendono di 676 casi, dai 735 in meno di ieri, per un numero complessivo di 12.227, così distribuiti: 11.487 in isolamento domiciliare (-455 casi); 692 ricoverati in ospedale (-218 casi); 48 in terapia intensiva (-3 casi). Nelle terapie intensive della Lombardia ci sono meno di 50 pazienti ricoverati per Covid-19. I guariti di oggi in regione sono 757, dai 791 di ieri, per un numero complessivo di 64.448 persone guarite.

I morti oggi in Lombardia sono 7, numero stabile dai 6 di ieri, con il totale delle vittime che sale a 16.586 dall’inizio dell’epidemia. Nelle altre regioni i decessi sono così distribuiti: 7 in Piemonte, 9 in Emilia Romagna, 1 in Toscana, 2 in Liguria, 1 nel Lazio, 1 in Puglia, 1 in Abruzzo, 1 in Umbria. Nessun decesso si segnala nelle altre regioni.

La pandemia di Covid-19



Nel mondo, la pandemia di Covid-19 ha superato i 9 milioni 295 mila contagi, mentre i morti sono più di 478 mila. Gli Stati Uniti hanno 2 milioni e 348 mila contagi e oltre 121 mila morti, di cui più di 31 mila sono a New York, dove comunque l’epidemia è sotto controllo. Il Brasile, secondo Paese al mondo, ha superato 1 milione e 145 mila contagi ed è secondo anche per decessi, con oltre 52 mila morti. Al terzo posto è la Russia con 606 mila contagi, segue l’India con 456 mila. Il Perù con oltre 260 mila contagi è sesto dietro il Regno Unito che ha più di 307 mila casi. Il Cile è settimo, davanti all’Italia e alla Spagna, con più di 250 mila contagi. Al decimo posto si trova l’Iran con 212 mila contagi, seguono Francia e Germania.

