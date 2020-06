Trovati i resti di due bambini scomparsi: l’assurda storia di “zombie” e omicidi | FOTO

Una 17enne e il suo fratellino sono stati uccisi nell’ambito di una setta che predica l’Apocalisse. I resti dei due ragazzi sono stati trovati il 9 giugno scorso.

I corpi della diciassettenne Tylee Ryan e il suo fratellino Joshua Vallow sono stati rinvenuti il 9 giugno scorso, dopo mesi di ricerche, nella proprietà del loro patrigno. La loro scomparsa è legata a una setta di cui fa parte la madre dei due ragazzi, Lori Vallow Daybell.

Una mamma fa parte di una setta: i figli scomparsi e trovati morti

Tutto è iniziato l’estate scorsa quando Alex Cox, fratello di Lori Vallow Daybell, ha ucciso l’ex marito della donna sparandogli alla periferia di Phoenix. Charles Vallow, la vittima, intendeva divorziare da Lori, la mamma dei ragazzi scomparsi e poi recentemente trovati morti. Charles Vallow sosteneva che Lori dicesse di essersi incarnata in una figura divina che aveva lo scopo di iniziare una nuova era biblica. A ogni modo Charles Vallow è stato ucciso dal cognato, che ha dichiarato di averlo fatto per legittima difesa.

Successivamente la donna ha portato i figli Tylee e JJ che avrebbe compiuto 8 anni nel maggio scorso, a Rexburg, una cittadina nell’Idaho rurale, luogo in cui vive Chad Daybell. L’uomo possiede una piccola casa editrice con cui pubblica opere di narrativa con sfondi apocalittici che si ispirano alla Teologia della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Tra i suoi lavori c’è un podcast sulla preparazione del Giorno del Giudizio. Sempre secondo Chad il mondo è popolato dagli zombie. Spiriti malvagi, inoltre, riuscirebbero a possedere il corpo di una persona spedendo lo spirito originario in un limbo. Per liberare lo spirito originario bisogna uccidere il corpo fisico dell’altro.

Una testimone, Melanie Gibb, amica di Lori Vallow Daybell, ha detto agli investigatori che secondo lei i figli erano degli zombie. Nel caso di Taylee questo era provato dal rifiuto della ragazza di fare da babysitter al fratellino. Chad e Lori, inoltre dichiaravano di far parte della Chiesa dei Primigeniti il cui compiti è quello di guidare i 144 mila citati nel libro dell’Apocalisse per liberare il mondo dagli zombie. L’adolescente Taylee è stata vista, l’ultima volta, l’8 settembre scorso mentre stava facendo una gita nel parco di Yellowstone insieme allo zio Alex e al fratellino JJ. La polizia di Rexburg ha annunciato lo scorso dicembre che i due minorenni non venivano visti dal settembre precedente e che la madre non aveva cooperato con le indagini. Lori Vallow, anzi, aveva detto a una sua amica che la figlia stava studiando in un college.

Il giorno dopo la scomparsa di Taylee Chad Daybell ha scritto all’ex moglie di voler bruciare alcune piante e di aver ucciso un procione e che vuole seppellirlo in un terreno della famiglia dove di solito seppellivano gli animali morti. Quel giorno dai tabulati risulta che il cellulare di Alex Cox era nelle vicinanze, proprio a dove saranno ritrovati i resti dei due ragazzi. Il 22 settembre scompare anche JJ, visto per l’ultima volta a casa di Lori Vallow Daybell. La testimone, Melanie Gibb, ha detto di aver visto il bambino uscire insieme allo zio Alex e che quando li ha rivisti, poco dopo, il bambino sembrava addormentato. Lori Vallow racconterà all’amica che il bimbo era via con lo zio. Nel frattempo Lori sposa Chad alle Hawaii e dei figli non c’è traccia. I parenti allora sporgono denuncia. Chad infatti è rimasto vedovo e la moglie Tammy è morta in circostanze misteriose.

Quando la polizia ha interrogato Lori e Chad entrambi hanno mentito su dove si trovassero i ragazzi, Alex Cox nel frattempo è morto. I cadaveri dei due ragazzi vengono ritrovati nel terreno di Chad Daybell, gli investigatori sospettano che lo zio Alex Cox abbia ucciso i nipoti . Ora Lori Vallow e Chad Daybell sono in prigione, la prima è accusata di abbandono di minori, mentre Chad Daybell di occultamento di cadavere. Le indagini stanno proseguendo, ma i sospetti sono molto inquietanti . Nel mentre la zia dei due bambini, Annie Cushing, ha dedicato a entrambi due lettere pubblicate sul suo profilo Facebook. Il 14 giugno scorso i cittadini di Rexburg hanno tenuto una veglia per i due ragazzi e hanno chiesto alla zia di scrivere un tributo. Tutta la comunità è rimasta molto scossa. Al piccolo Jj ha scritto: “eri una luce brillante in questo mondo. Mi hai insegnato come vivere completamente sgombro dai pensieri e dalle opinioni altrui. Il lato più brillante della tua disabilità è che hai vissuto più liberamente e più autenticamente di qualsiasi persona che abbia incontrato. Sono molto triste per il fatto che il tuo destino ti sia stato strappato, ma sono felice che non stai soffredo e ora sei col tuo papà”. Alla nipote Taylee ha scritto: ” quando ti ho visto l’ultima volta sono rimasta meravigliata da quanto eri cresciuta. Ho visto poco di quella bambina che sapeva ciò che voleva e lo perseguiva. E se devo essere onesta, ero un po’ intimidita. Gli adolescenti sono le mie persone preferite, è come vedere una farfalla che esce dal bozzolo. Mi dispiace che non potremo fare quel viaggio a New york di cui avevamo parlato, sono gelosa che il tuo papà ti abbia tutta per se. Per piacere dagli un abbraccio per me. Ti voglio bene, riposa in pace”.Unimamme, cosa ne pensate di quanto si legge su La Stampa?

