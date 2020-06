Madonna con i suoi 6 figli per la festa del Papà | FOTO

Nel giorno della festa del papà in Inghilterra, Madonna ha pubblicato un messaggio su Instagram, insieme a una foto con tutti i figli.

Lo scorso 21 giugno, nel Regno Unito e in America c’è stata la Festa del Papà, Madonna ha voluto condividere un messaggio provocatorio sul suo account Instagram.

Madonna sui social in occasione della Festa del Papà

Il terzo sabato di giugno, negli Usa e nel Regno Unito si festeggia la Festa del Papà. Molti vip: attori, cantanti, personaggi del mondo dello spettacolo, ecc… hanno postato tenere foto insieme ai loro bambini. Tra di loro Madonna, ovvero Louise Veronica Ciccone, ha voluto condividere un messaggio un po’ provocatorio, sempre nel suo stile. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato alcune foto dei suoi figli scrivendo quanto segue:

“Buona festa del papà a me E a tutti i genitori che fanno del loro meglio nell’allevare, guidare, ispirare e insegnare“. Madonna ha svolto il ruolo di genitore dal 14 ottobre del 1996 quando ha avuto la sua figlia primogenita Lourdes Maria, all’epoca era insieme al padre della ragazza, che ora ha 24 anni, il personal trainer Louis Leon. La maggiore dei figli di Madonna ora studia presso la LaGuardia Performing Arts School. Rocco John, invece, nato l’11 agosto del 2000, le ha dato del filo da torcere e 5 anni fa ha deciso di vivere a Londra con il padre Guy Ritchie. Nel 2006 Madonna ha adottato in Malawi David Banda, che ora ha 15 anni e che quando era piccolo soffriva di malaria e di tubercolosi, dopodiché ha deciso per una seconda adozione, quella di Mercy James di 14 anni. Nel 2016 Madonna super mamma ha voluto adottare anche le gemelle Ester e Stella.

Infine, in questa importante ricorrenza ha festeggiato anche Silvio Anthony, l’uomo che l’ha allevata, poiché sua madre è morta quando lei aveva 5 anni. “Grazie per avermi trasmesso il senso di giustizia e la fiducia di combattere per quello in cui credo, ma anche per avermi insegnato che nella vita niente è gratis».

Unimamme, voi cosa ne pensate di questi auguri un po’ particolari di Madonna?

