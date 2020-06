“Mio figlio Marco”: Marina, la mamma di Marco Vannini, spiega il perché del libro | VIDEO

Il prossimo 3 luglio esce il libro Mio figlio Marco, scritto da Marina Conte, mamma del ragazzo ucciso a Ladispoli e lo scrittore Mauro Valentini.

Marina Conte, la mamma di Marco Vannini, il prossimo 3 luglio, presenterà a Cerveteri, al Granone, un libro dedicato alla storia di suo figlio: Marco Vannini, ucciso a casa della fidanzata a Ladispoli quando aveva 20 anni.

Un libro per Marco Vannini: in arrivo in luglio

Nella notte tra il 17 e il 18 maggio del 2015, mentre si trovava a Ladispoli, a casa della famiglia della sua fidanzata: Martina Ciontoli, il ventenne è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco sparato da Antonio Ciontoli, il padre di Martina. Marco era poi stato lasciato ad agonizzare per ore prima di chiamare i soccorsi. Durante i precedenti processi è stato stabilito che se chi gli era accanto avesse chiamato i soccorsi, ora Marco sarebbe ancora qui. Di recente la Corte di Cassazione ha sancito che i precedenti processi sono da rifare. Come accennato, mamma Marina, che in questi anni ha continuato a inseguire tenacemente la verità sul figlio ucciso, presenterà il libro dedicato alla vicenda giudiziaria del giovane, ma non solo.

“Il ricavato delle vendite sarà devoluto interamente ad attività sociali alla memoria di Marco nei comuni di Cerveteri e Ladispoli che l’hanno visto crescere” ha garantito la donna. “Mio figlio Marco” è un libro, appunto, dedicato a questa vita prematuramente scomparsa. In esso viene ripercorsa la vicenda giudiziaria, ma ne emerge anche la figura di Marco, i suoi sogni, i suoi progetti, ancor prima di incontrare Martina Ciontoli. Amici e vicini ricordano il ragazzo come una persona generosa. Per redigere questo volume sono state recuperate e rilette le intercettazioni, le testimonianze dei vicini precedentemente non prese in considerazione, fino a ricostruire un quadro che somiglia alla verità.

Sulla storia tra Marco e Martina Ciontoli, mamma Marina commenta: “”c’è un capitolo sull’amore con Martina Ciontoli. Un incontro che cambia la vita di Marco da adolescente spensierato a ragazzo troppo responsabilizzato.Dico questo perchè gli amici che ho intervistato dicono che sembravano sposati da 20 anni e questo può avere un peso nello sviluppo della storia“. Mauro Valentini, che ha collaborato alla stesura del volume ha detto che secondo lui il motivo dell’omicidio era chiaro e che sui Ciontoli pesa anche l’omissione etica di non aver prestato soccorso al ragazzo, per ore, quando invece chiamando subito il 118 si sarebbe salvato. In questi 5 anni inoltre, nessuno si è fatto avanti per dire finalmente la verità. Valentini ha lavorato alacremente a questo libro, perché, come ha detto lui: “ho voluto fare un regalo a Marco, per il suo 25mo compleanno”. Per redigere il libro Valentini ha parlato anche col generale Giuliano Garofano, la giornalista di Quarto Grado Anna Boiardi, Deborah Ergas, inviata de La vita in diretta e Livia Greoli, tra le curatrici del programma Chi l’ha visto. Il volume uscirà poi nelle librerie il 7 luglio al prezzo di 15 Euro. Unimamme, voi cosa ne pensate di questa iniziativa di cui si parla su Repubblica? Comprerete il libro?

