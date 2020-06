Meteo del weekend 27-28 giugno: che tempo farà in Italia. Le previsioni e la mappa interattiva.

Un altro mese è già passato e siamo arrivati all’ultimo weekend di giugno. Siamo in piena Fase 3 dell’emergenza Coronavirus e sono ripresi i viaggi. Dopo un mese di tempo abbastanza variabile, nel weekend del 27-28 giugno finalmente dovrebbe prevalere il bel tempo. Non mancherà tuttavia qualche momento di variabilità, con possibili piovaschi o temporali sparso. Nel frattempo sull’Italia sta arrivando il gran caldo. Scopriamo le previsioni del tempo in dettaglio per il finesettimana.

Meteo del weekend 27-28 giugno in Italia: le previsioni

La settimana ormai al termine si concluderà con un ultimo momento di instabilità al Nord, con temporali, anche forti, e grandinate. Il maltempo colpirà in particolare le Alpi e Prealpi orientali. Qualche pioggia e temporale locale potrebbe verificarsi anche sull’Appennino centrale durante la giornata di venerdì 26 giugno.

Quest’ultimo residuo di instabilità sarà seguito dal bel tempo, grazie alla rimonta dell’anticiclone proveniente dalle Azzorre e dal Nord Africa che porterà un vasto campo di alta pressione sul Mediterraneo e sull’Italia, fino alle regioni settentrionali. Le correnti di aria più fresca provenienti dall’Europa orientale, che nei giorni scorsi avevano portato condizioni di tempo variabile sull’Italia, non causeranno alcun disturbo. Mentre le correnti perturbate atlantiche resteranno lontane. L’ultimo weekend di giugno sarà dunque all’insegna del tempo stabile e soleggiato quasi ovunque sull’Italia. L’unica eccezione sarà qualche instabilità locale su Alpi e Prelalpi con possibili temporali estivi durante le ore più calde.

Nel frattempo, l’anticiclone afro azzorriano porterà anche il gran caldo estivo. Nei prossimi giorni prevarrà la matrice africana, sahariana, dell’anticiclone con l’aumento delle temperature. Il termometro salirà già durante il weekend, ma sarà all’inizio della prossima settimana che avremo la prima vera grande ondata di calore dell’estate 2020, con le temperature che potranno anche superare i 35° C nella giornata di lunedì 29 giugno. Le temperature elevate renderanno il clima particolarmente afoso nelle città, con i primi avvisi e bollini rossi. Vediamo, intanto, le previsioni del tempo per il weekend.

Nella giornata di sabato 27 giugno al Nord Italia il tempo sarà prevalentemente soleggiato, eccetto qualche annuvolamento sulle Alpi e sulle Prealpi. con possibili temporali isolati nelle ore centrali. I fenomeni e gli annuvolamenti si esauriranno verso sera. Al Centro il tempo sarà stabile e soleggiato, con qualche alta stratificazione di nubi sulla Sardegna. Bel tempo prevalente su tutto il Sud, con solo qualche scarso annuvolamento diurno sui rilievi ma senza fenomeni. Le temperature aumenteranno, soprattutto nelle città, con i valori più elevati a Roma, Bologna, Firenze, Milano e Torino.

Domenica 28 giugno giornata ancora soleggiata al Nord, con qualche annuvolamento sulle zone alpine e prealpine. Nelle ore centrali o serali sono previsti temporali di calore sulle Alpi orientali. Tempo stabile e soleggiato su tutto il Centro, salvo qualche addensamento nuvoloso di passaggio sui rilievi, ma senza fenomeni. Al Sud bel tempo soleggiato su tutte le regioni. Nella giornata di domenica le temperature aumenteranno ancora, soprattutto in città, le più colpite saranno Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Il picco sarà raggiunto in Pianura Padana, con le massime fino a 36° C a Bologna. Mentre a Firenze sono attesi 35° e a Milano 33°. Meglio Genova, con 25° C.

Le previsioni meteo dettagliate sull’Italia per il weekend del 27-28 giugno.

PREVISIONI METEO PER SABATO 27 GIUGNO

Italia Settentrionale: tempo stabile e soleggiato, salvo qualche condizione di variabilità ancora sulle Alpi e le Prealpi, con cieli coperti e possibili piogge e rovesci diurni. Le temperature aumenteranno, con i valori massimi compresi tra i 27° e i 32° C. Venti meridionali. Mar Ligure poco mosso, Mare Adriatico settentrionale poco mosso.

Italia Centrale: tempo soleggiato e pienamente estivo, salvo qualche acquazzone o temporale di calore sull’Appennino umbro-marchigiano. Le temperature saliranno, con le massime comprese tra i 28° e i 33° C. Venti variabili. Mar Tirreno da poco mosso a mosso, Mare Adriatico calmo. Mar di Sardegna poco mosso, Canale di Sardegna mosso.

Italia Meridionale: tempo caldo e soleggiato ovunque, eccetto qualche annuvolamento al pomeriggio sui rilievi. Le temperature aumenteranno, con le massime comprese tra i 28° e i 33° C. Venti variabili. Mar Tirreno meridionale quasi calmo, Stretto di Sicilia mosso, Mar Ionio quasi calmo.

PREVISIONI METEO PER DOMENICA 28 GIUGNO

Italia Settentrionale: tempo soleggiato in pianura, mentre è prevista qualche nuvolosità irregolare sulle zone alpine con possibili rovesci locali in serata. Le temperature saliranno ancora, con la massime comprese tra i 29° e i 34° C.

Italia Centrale: tempo estivo con cieli sereni sulle coste e le pianure, mentre sui rilievi appenninici sono attesi annuvolamenti nel pomeriggio. Le temperature aumenteranno, con le massime comprese tra i 29° e i 34° C.

Italia Meridionale: tempo estivo stabile e soleggiato ovunque. Le temperature si manterranno stabili, con le massime comprese tra i 28° e i 33° C.

Di seguito la mappa interattiva:



