Donna perde il marito: l’appello per trovare l’infermiere presente al momento della morte | FOTO

Anna Atzeni ha perso il marito durante l’emergenza coronavirus, ora cerca l’nfermiere che le ha consentito di salutare il marito per l’ultima volta.

Unimamme, oggi condividiamo con voi la storia di Anna Atzeni il cui marito è stato ricoverato in ospedale durante il momento più drammatico della pandemia da coronavirus in Italia.

LEGGI ANCHE –> “INNAMORATI FINO ALLA FINE”: LO SCATTO DI UN’INFERMIERA RACCONTA UNA STORIA D’AMORE | FOTO

Una donna ricerca una persona che l’ha aiutata

Anna Atzeni ha sentito per l’ultima volta la voce del marito alle 19:23 del 6 aprile scorso, quando si era in piena pandemia in Italia. L’aveva accompagnato al Policlinico Casilino di Roma solo qualche giorno prima e da allora non l’ha più visto. La donna ha spiegato che il marito stava male, i famigliari credevano avesse preso il coronavirus. Da una tac è emerso che aveva un tumore e nel giro di una settimana è morto. “L’ultima immagine che ho di lui è quando lo hanno fatto passare nel tunnel che lo avrebbe portato in Medicina” ha raccontato Anna sul Corriere.

LEGGI ANCHE –> UNA MAMMA MALATA DI COVID VEDE PER L’ULTIMA VOLTA I SUOI 4 FIGLI GRAZIE A UN’INFERMIERA IN PRIMA LINEA

Poi è arrivata quell’ultima chiamata. Il numero era quello del cellulare di suo marito che ha fatto in tempo a dirle solo: “ciao”. Anna è rimasta vedova poco prima di festeggiare i 40 anni di matrimonio. Vorrebbe ringraziare di persona l’infermiere che le ha permesso di dare l’ultimo saluto al marito. Per questo Anna ha affisso dei manifesti intorno al Policlinico, per trovare la persone che le ha fatto quel bellissimo dono. Anna ha provato a informarsi anche presso l’ospedale, ma i medici le hanno risposto che potrebbe essere un forestiero, uno di quelli giunti in aiuto per aiutare nella fase più critica dell’emergenza coronavirus. Anna sostiene che se lo trovasse lo ringrazierebbe “per la sua umanità“. “Grazie a lui vivrò con il ricordo dell’ultimo “Ciao”” ha detto concludendo. Unimamme, il manifesto è stato fotografato e postato sul sito Nurse Times ricevendo 2313 Like e 911 condivisioni. Voi cosa ne pensate di questa vicenda? Durante l’emergenza molte persone non hanno potuto dire addio ai loro cari o rivolgere loro parole di conforto. In questo caso però le cose sono andate diversamente per Anna.

LEGGI ANCHE –> PADRE E FIGLIO GUARITI DAL COVID 19 DIMESSI INSIEME: IL SALUTO COMMOSSO DEGLI INFERMIERI – VIDEO

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.