Una ragazza di 13 anni è stata perseguitata sui social da due coetanei che l’hanno attaccata verbalmente e hanno postato delle sue foto imbarazzanti.

Si sente parlare di bullismo sempre più spesso e non è del tutto negativo, parlare infatti del proprio dramma per una vittima è fondamentale per farsi proteggere da noi adulti e per poter guarire dalle ferite psicologiche che spesso causa. Fortunatamente questo accade sempre più spesso. In questi giorni a denunciare l’ennesimo caso di bullismo sui social è stata una ragazza di soli 13 anni che è stata presa di mira da due coetanei che l’hanno attaccata verbalmente e hanno postato delle sue foto imbarazzanti offendendola e dandole dell’obesa.

La studentessa, che vive a Napoli è finita in ospedale alcuni giorni fa per lo stress emotivo che ha vissuto a causa delle continue aggressioni verbali online da parte di questi ragazzi di quattordici e tredici anni. I due pseudo-amici hanno creato dei falsi profili per poterla prendere di mira su Instagram: denigrandola e postando foto imbarazzanti. Fortunatamente la vittima anche se sotto shock ha reagito in modo intelligente raccontando tutto alla madre.

La denuncia della mamma della ragazza

In un primo tempo la madre della ragazza è andata dai genitori degli haters sperando di ricevere delle scuse. Purtroppo l’effetto non è stato quello sperato visto che i ragazzi hanno continuato a bullizzare la ragazza e se la sono presa anche con la madre. Cosi la donna non ha avuto altra scelta che andare a denunciare i ragazzi ai carabinieri. Tra gli atti consegnati ai carabinieri anche una conversazione inquietante nella chat:

“Attenta che stiamo organizzando una battuta a L… più continui più la pestiamo…”

“Dimostra un po’ di affetto per tua figlia… St…za, si vede proprio che volevi abortirla …”

…” “Io mangio e non ingrasso…, questo non tu non te lo puoi permettere…”

“… ti faccio piangere sangue …”

…” “attenta alle cose che dici perché poi picchio a te e tua mamma, attenta che io mi suicido dopo che ho ucciso te”

“attenta che muori prima tu di me, stai scherzando con il fuoco non sai di cosa sono capace”

Insomma commenti e minacce alla vita della ragazza e di sua madre pesantissime. Presa di mira la ragazza ha sviluppato varie patologie tra cui mal di testa e stomaco, inappetenza, fino ad arrivare a perdita di coscienza e tremori che l’hanno portata in ospedale. Come dice la madre della ragazza “Dovrebbero vietare i social ai minorenni, perché è troppo facile insultare nascondendosi su queste piattaforme“. Secondo l’avvocato della ragazza, Sergio Pisani “Quanto accaduto alla giovane vittima impone una riflessione. I social non dovrebbero assolutamente consentire la creazione di falsi profili. I profili devono essere tutti certificati con una procedura di riconoscimento on-line previa esibizione e invio di documenti di riconoscimento”

Personalmente sono assolutamente d’accordo: in una società che si definisce civile e nella quale la democrazia si regge sul rispetto che ognuno ha per l’altro, è assurdo che ci sia chi non si prende la responsabilità di quello che dice e che fa. Tra l’altro le possibilità di esprimersi nella nostra società occidentale certamente non mancano.

In Campania dopo il caso di Tiziana Cantone, vittima di cyberbullismo, la regione ha approvato una legge regionale contro la violenza on-line. C’è stato da poco un bando per la prevenzione, la gestione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo che è stato finanziato con ben 200 mila euro con corsi di sensibilizzazioni nelle scuole, queste le linee guida:

Alfabetizzazione emotiva e di potenziamento delle abilità sociali in favore dei minori vittime, autori e spettatori di atti di bullismo o cyberbullismo al fine di educarli all’empatia, alla comunicazione assertiva e al comportamento prosociale, con particolare attenzione alla dimensione gruppale

e di potenziamento in favore dei minori vittime, autori e spettatori di atti di bullismo o cyberbullismo al fine di educarli all’empatia, alla comunicazione assertiva e al comportamento prosociale, con particolare attenzione alla dimensione gruppale Educazione all ’uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri legati all’utilizzo delle tecnologie informatiche

e ai diritti e doveri legati all’utilizzo delle tecnologie informatiche Promozione di una cultura dello sport giovanile come strumento per prevenire e ridurre i fenomeni di prevaricazione e di non rispetto delle diversità

come strumento per prevenire e ridurre i fenomeni di prevaricazione e di non rispetto delle diversità sensibilizzazione ed informazione rivolte ai bambini, agli adolescenti e alle loro famiglie, con particolare attenzione alla creazione di modalità di coinvolgimento dei genitori

Difficilmente un ragazzo può diventare un bullo da un giorno all’altro. E’ più probabile sia stato testimone o vittima di atti di bullismo o cattiveria a sua volta, magari da parte di un adulto o peggio ancora di un genitore. Sicuramente vanno rieducati più che puniti. E voi unimamme cosa ne pensate di questa brutta storia di cui si parla su Fanpage?

