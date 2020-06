Kate e William usano un metodo educativo “speciale” per avere figli beneducati | FOTO

Kate Middleton e il Principe William, con i loro figli, usano il sistema educativo chiamato chat sofa, che elimina le urla.

Unimamme, i duchi di Cambridge utilizzano un sistema educativo molto particolare per disciplinare i figli, che consiste nel non perdere la pazienza, come accade sovente ai genitori, anche non reali.

Kate e William: il metodo chat sofa spiegato

A tutti i genitori capita di perdere la pazienza con i figli, ma non a Kate Middleton e al Principe William che usano una tecnica educativa particolare e da cui anche noi comuni mortali potremmo trarre ispirazione, forse. I due reali sono infatti contrari al naughty step, che consiste in un periodo di riflessione del bambino dopo una marachella. Ma cosa succederà quando George, Charlotte o Louis si comportano male o commettono qualche errore? Questo è presto detto!

“I duchi di Cambridge non urlano mai a George, Charlotte e Louis. Gridare l’uno contro l’altro non è ammesso e non esistono punizioni come stare in castigo. Se uno dei figli assume un atteggiamento sbagliato, William e Kate adottano un approccio comunque conciliante e provano a spiegare le loro ragioni” ha dichiarato una fonte al The Sun. Il bambino che si comporta male viene portato via, sul divano e lì gli viene spiegato perché il suo atteggiamento era sbagliato. Sempre la fonte ha raccontato che mamma Kate è leggermente più severa del principe William. Elemento fondamentale del sistema educativo dei principini è Maria Borrallo, la loro super tata di origine spagnola.

Secondo la fonte Maria Borrallo è severa, ma non agisce mai unilateralmente per quanto riguarda la disciplina nei bambini e prende ogni decisione in accordo coi duchi. “Sono molto bravi ad ascoltare i bambini, ma sono anche fermi“. George, Charlotte e Louis vengono spesso elogiati per il loro ottimo comportamento in situazioni pubbliche, per il fatto che sono sempre impeccabili. La fonte racconta che la famiglia Cambridge a volte pranza in un club sportivo esclusivo, l’Hurlington Club e i bambini si comportano sempre bene. Nonostante Kate e William siano severi coi figli, li ascoltano sempre. Quando si recano al club sportivo con i genitori i piccoli fanno la coda insieme a loro per il pranzo e non hanno rischieste particolari sul cibo. Di recente il Principe William, durante un collegamento su Zoom, ha raccontato che però i capricci dei figli a tavola dipendono da cosa c’è nel piatto.

Unimamme, cosa ne pensate del metodo dei duchi? Voi lo adottereste?

