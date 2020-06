Un bambino di 5 anni ha lanciato una gattina giù da un balcone in un momento in cui non era sorvegliato, l’annuncio su un gruppo Facebook.

Unimamme, qualche giorno fa, un gruppo di volontarie che si dedicano ai gatti hanno postato su Facebook il racconto della morte di una gattina lanciata dal balcone da un bambino che era sfuggito all’attenzione dei genitori.

Bambino getta un gatto da un balcone: si scatena la gogna su Facebook

La vicenda si è svolta a Borgo Vittoria, a Torino dove, in un momento di disattenzione da parte del padre, un bimbo di 5 anni ha afferrato la gattina di pochi mesi che avevano in casa e l’ha lanciata giù dal balcone. L’intera storia è stata raccontata sul gruppo Facebook Le Sfigatte, a cui appartiene una delle volontarie che ha assistito alla scena da un altro balcone. Il messaggio ha ricevuto 1967 Like e 697 condivisioni, diventando virale e scatenando anche una selva di feroci commenti contro il piccolo. Le Sfigatte hanno iniziato il messaggio raccontando come, tramite la loro associazione che si occupa di collocare gatti abbandonati, sottopongono le persone che aspirano ad avere un felino a controlli severi, giudicati da molti esagerati.

A ogni modo, ecco cosa è accaduto: una volontaria che si trovava sul balcone, a un certo punto, ha sentito delle voci concitate che gridavano: “non buttarlo!!”, seguite da altre grida che dicevano: “è morto, è morto“. Un bimbo di 5 anni infatti, non si sa se volontariamente o per errore, aveva gettato una micina giù dal balcone. La volontaria si è precipitata giù per vedere come stesse la gattina, l’ha soccorso e l’ha portata dal veterinario in taxi, sperando di salvarla. “Diversa gente affacciata ai balconi , nessuno che sia sceso a controllare se era ancora viva … nessuno… e neanche il padre del bimbo che era a casa con lui e che a suo dire ha perso di vista il bimbo per qualche minuto. Questa indifferenza di tutti e mancanza di compassione per questo esserino terrorizzato e agonizzante la troviamo sconvolgente!

Lasciatecelo dire, persone VERGOGNOSE!”.

La gattina è poi morta a causa dei traumi riportati.

Il messaggio delle volontarie prosegue sottolineando che i gatti non sono giocattoli e che, purtroppo, a volte i bambini non riescono a distinguere la differenza, e vengono incautamente accontentati dai genitori. Il loro voleva essere un post di denuncia verso una maggior attenzione e consapevolezza dei genitori che, incautamente, prendono un gatto, senza rendersi conto del fatto che si tratta di una creatura che ha bisogno di attenzioni e che, in alcuni casi, non è il “regalo” migliore per i figli. Sulla pagina, però, sono piovuti 1274 commenti, alcuni dei quali molto cattivi, che auguravano la morte al bambino, alla sua famiglia, o proponevano di sottrarre la custodia del piccolo ai genitori, minacce, insulti. Così, il gruppo Le Sfigatte, ha dovuto aggiungere un commento, sottolineando che il bambino era la prima vittima della situazione e che aver raccontato quanto accaduto aveva come scopo una denuncia sociale e non voleva certo diventare sciacallaggio mediatico verso una famiglia. “Non siamo eroine e come tali agiamo, nell’onestà e nella trasparenza, ma mai istigando alla violenza“.

Unimamme, voi cosa ne pensate di quanto accaduto e della reazione degli utenti sul web che si sono scatenati contro il bambino? Possibile che gli adulti non sappiano ancora come usare la rete? E poi si stupiscono dei bambini, loro purtroppo non hanno un bell’esempio davanti. Prima lo capiamo e meglio è.

