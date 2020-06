Nomi, significati, onomastici: oggi festeggiamo Adolfo

Il 30 giugno si festeggia Sant’Adolfo.

Il nome Adolfo deriva dal nome germanico Adalwolf o Athalwolf, Athawulf, introdotto in Italia dai Visigoti, e significa “nobile lupo” o, in senso lato, “nobile guerriero“, “nobile protettore” o “nobile soccorritore”. Chi porta questo nome è una persona altruista e sempre pronta a tendere una mano ai più deboli. Ama rendersi utile e non ha manie di protagonismo. Chiaramente c’è sempre l’eccezione che conferma la regola visto il famigerato Adolf Hitler.

Varianti del nome:

Adinolfo

Dolfo

I simboli associati al nome sono:

numero fortunato: 6

colore: giallo

pietra: topazio

metallo: ferro

Santo del giorno: Sant’Adolfo di Osnabruck

Per quanto riguarda il santo, il 30 giugno, si festeggia Adolfo di Osnabrück, detto anche Adaulfo (Tecklenburg, 1185 – Osnabrück, 30 giugno 1224), monaco cistercense e vescovo di Osnabrück. Adolfo nasce da Oda von Berg-Altena e dal conte Simone I di Tecklenburg, un nobile tedesco al servizio di Federico Barbarossa nelle campagne in Italia e nella terza crociata. Da ragazzo studia nel monastero cistercense di Altenkamp, dove rimane affascinato dalla vita religiosa tanto da prendere i voti. È ordinato sacerdote e, successivamente, diventa canonico del capitolo dell’arcidiocesi di Colonia, ma rinuncia all’incarico poiché preferisce la vita monastica. Nel 1216 è eletto vescovo di Osnabrück, ma il papa Onorio III rifiuta di ratificare l’elezione. Diventa vescovo solo il 24 settembre del 1217 ordinato dall’arcivescovo di Colonia Engelberto di Berg.

Adolfo adempie al suo dovere di vescovo con estrema modestia, con umiltà e con infinita disponibilità seguendo la regola di San Benedetto, ovvero organizzando la vita monastica su tre grandi regole che impediscono ai monaci di cadere in tentazione, ovvero

preghiera comune

preghiera personale

lavoro.

Tutto il denaro proveniente dalle rendite dei suoi possedimenti Adolfo lo impiega per aiutare i malati e i poveri tanto da essersi guadagnato, da parte dei benedettini, l’appellativo Elemosiniere dei poveri. Cura, inoltre, i lebbrosi senza paura di ammalarsi. Adolfo muore nel 1224 e viene sepolto nella cattedrale di san Pietro a Osnabrück, dove la sua tomba diviene meta di pellegrinaggi, e tanti sono i miracoli attribuiti alla sua intercessione da parte dei numerosi pellegrini.

Sant’Adolfo è il patrono dei poveri e dei bisognosi.

Unimamme se avete deciso di chiamare vostro figlio come questo Santo che rinuncia a tutti i suoi beni materiali per aiutare la gente più bisognosa gli auguriamo il suo stesso altruismo.

