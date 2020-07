“Amici per sempre”: storia di un agente che ha salvato la vita un bambino di appena sei mesi con un attacco cardiaco.

Un agente fuori servizio ha salvato un bimbo di appena sei mesi colto da malore. Una tragedia scampata, avvenuta domenica 21 giugno alle 20:00 di sera in Spagna, al parco di Leganes, vicino Madrid, dove la famiglia del piccolo Izan si trovava con amici e familiari.

Un agente fuori servizio ha salvato un bambino in arresto cardiaco

Tutto è accaduto improvvisamente e velocemente, il piccolo ha smesso di respirare e i genitori si sono messi ad urlare, le loro urla fortunatamente hanno richiamato l’attenzione dell’agente della Guardia Civile fuori servizio Christian Rios. Il bambino ha avuto un arresto cardiorespiratorio e l’agente ha immediatamente rianimato il piccolo con un massaggio cardiaco. Fortunatamente è andata bene ed il bambino si è ripreso. Intanto giungeva un’ambulanza alla quale è stato affidato successivamente il piccolo Izan per fargli delle analisi e accertamenti. Fortunatamente per il piccolo in ospedale non sono state trovate anomalie.

Izan è in buona salute e probabilmente è stato vittima della “sindrome della morte improvvisa del lattante” (SIDS) che a quanto pare si manifesta molto raramente. La SIDS chiamata anche “morte in culla” di solito avviene appunto mentre il bambino dorme. Riguarda la morte improvvisa dei bambini di età inferiore a un anno che si verifica durante il sonno e che, anche dopo indagini molto accurate (inclusa l’autopsia), non trova alcuna spiegazione.

Secondo quanto riportato dalla Guardia Civile: dopo l’accaduto Izan e l’agente Christian si sono incontrati, ora sono diventati “amici per sempre”

E voi unimamme cosa ne pensate di questa bellissima storia di cui parla 20minutos? Personalmente quando i miei figli erano piccoli si parlava molto della “morte in culla” e paventavo potesse capitare anche ai miei cuccioli, cosi quando loro dormivano beatamente andavo a controllare che respirassero. Lo fate (o lo avete fatto) anche voi?

