Mamma interrotta dalla figlia in diretta tv con la BBC: la scena è esilarante | VIDEO

Una docente della London School of Economics era in diretta con l’emittente BBC quando la figlia piccola è comparsa nell’inquadratura.

Unimamme, durante la chiusura molte di noi hanno dovuto iniziare a lavorare da casa, con tutte le difficoltà che questo comporta, specialmente se si hanno figli ancora piccoli. Se in qualche momento i vostri piccoli hanno invaso lo schermo durante una riunione importante, state tranquille non è successo solo a voi, guardate a cosa è accaduto a un’esperta interpellata dalla BBC.

Una mamma fa un collegamento con la BBC ma la figlia è nella stanza



Clare Wenham è una professoressa della prestigiosa London School of Economics, durante un collegamento video con la BBC la donna è stata interrotta da sua figlia Scarlett. All’inizio la Wenham, che stava parlando degli effetti del lockdownsul sistema sanitario e sull’economia reale ha cercato di allontanare la bimba. Mentre parlava sulle zone rosse locali, come quella di Leicester, la piccola ha iniziato a guardare tra gli scaffali, prendendo in mano un dipinto con un unicorno. Poco dopo la bimba ha chiesto alla mamma: “Mamma, cos’è questo?».

A quel punto anche il conduttore della BBC, Christian Fraser, si è interrotto e ha detto, rivolto, alla bambina: “credo che starebbe meglio sullo scaffale più basso, si tratta di un bellissimo unicorno“. A sua volta Scarlett ha chiesto ripetutamente alla mamma come si chiamasse la persona che le aveva rivolto la parola dallo schermo. Vedendo che la mamma della bambina era in difficoltà, comprensivo, il conduttore ha domandato: “se ci sono problemi possiamo affrettare i tempi o fermarci subito“. Il conduttore ha poi risposto alla piccina dicendo: “mi chiamo Christian“. La bambina ha continuato a parlare con insistenza alla mamma tra le risate del conduttore.

Come accennavamo, soprattutto in questo periodo, non è così difficile, che si verifichino scene simili anche alla giornalista Deborah Haynes è capitato qualcosa di simile. Mentre era in diretta era entrato il figlio piccolo chiedendo: “posso avere due biscotti?”.



Unimamme, anche a voi è capitato qualcosa di simile a quanto raccontato dall’Indipendent durante la quarantena? Anche questo significa essere mamme in lockdown!

