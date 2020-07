Una mamma ha partorito la figlia in un parcheggio | VIDEO

Susan e Joseph Anderson hanno accolto il loro secondogenito in un parcheggio, la telecamera di un campanello ha ripreso l’evento.

Una giovane coppia americana aveva programmato di far nascere la secondogenita con un parto in acqua presso il Natural Birthworks di Margate, in Florida, ma la bambina aveva altri piani.

Bimba nasce a sorpresa: il parto colto da una telecamera

Susan Anderson, la mamma della neonata, ha raccontato così a WPLG-TV i momenti precedenti la nascita della figlia: “durante la corsa verso il centro nascite mi sono voltata verso mio marito e gli ho detto: ho bisogno di spingere!!”. La donna era consapevole che, molto probabilmente, non sarebbe arrivata in tempo. “Quando ho mosso il primo passo ho sentito la testa che usciva”. L’ostetrica Sandra Lovaina era in attesa della coppia e così è uscita tempestivamente in aiuto.



Susan ha quindi partorito nel parcheggio del centro nascite. L’ostetrica Lovaina ha accolto tra le sue braccia la piccola. Lovaiana ha poi raccontato di aver chiesto a Susan se, dopo aver appena partorito, le andava bene di camminare fino dentro alla struttura. “La bambina stava uscendo, ma lei aveva il controllo completo della situazione”. Tutta questa scena è stata catturata dalla telecamera posta sul campanello. Con il consenso di Susan il filmato è stato diffuso su Facebook sulla pagina di Natural Birthworks, diventando virale. Nel messaggio si legge: “condiviso con permesso! Questa mamma ha avuto un velocissimo travaglio. Ha avuto un travaglio precipitoso, in termini ostetrici. Quando il papà ha chiamato alcuni minuti prima e ha detto che lei sentiva il bisogno di spingere abbiamo messo i guanti ed eravamo pronte. Nonostante pensassi che avremmo avuto tempo per entrare, questa piccina aveva altri piani”.

Nel video si vedono anche due agenti di polizia che si trovavano a pattugliare nei pressi e si sono avvicinati in caso ci fosse bisogno di loro. L’ostetrica Lovaina li ha rassicurati dicendo loro che andava tutto bene, così abbiamo assistito anche alla loro reazione al parto, l’agente donna si è portata le mani sul volto, commossa. L’ostetrica ha spiegato che questa è stata la nascita più emozionante di tutto il 2020. Una che difficilmente si potrà dimenticare. Ha rassicurato inoltre che mamma e figlia stanno bene e che tutti si sono fatti una risata vedendo quanto è stato straordinario questo parto.

Poco dopo è sopraggiunta un’altra ostetrica, Gelena Hinkley, che purtroppo era un po’ in ritardo. La donna ha aggiunto che Susan era già stata cliente di quel centro durante il primo parto, ma che nessuno si aspettava sarebbe stato così veloce. A proposito del filmato diventato virale Lovaina ha commentato che loro sono state felici che abbia portato gioia a così tante persone. Unimamme, cosa ne pensate di quanto raccontato su Shared?

